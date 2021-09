Hammerfall: Vorbestellung der Jubiläumsedition „Renegade 2.0“ gestartet

Vor 21 Jahren reiste die schwedische Heavy-Metal-Band Hammerfall nach Nashville, um ihr drittes Album mit dem legendären Produzenten Michael Wagner aufzunehmen, und verließ das vertraute Umfeld des Studio Fredman in Göteborg.

Fredrik Nordström hatte die beiden vorherigen Alben aufgenommen, was natürlich eine große Umstellung für die Band war.

Die Wagner-Erfahrung und das Renegade-Album sind großartig geworden, wie wir heute alle wissen.

Für diese Jubiläumsausgabe wollte die Band den Kreis schließen und ließ Fredrik das Renegade-Album neu abmischen.

Das Ergebnis ist Renegade 2.0 und wird am 12. November über Nuclear Blast Records in vielen schönen Formaten veröffentlicht. Mit einem brandneuen Album-Artwork des berühmten Cover-Künstlers Andreas Marshall versehen, wird jedes Hammerfall-Fanherz höherschlagen. Die Vorbestellung läuft.

Erinnert euch an das Wacken Open Air 2001, als zehntausende Metalheads den Refrain von Templars Of Steel mitgrölten? Nein? Dann lasst es uns mit diesem legendären Livemitschnitt von eben dieser Show auffrischen.

Ein Song wie ein Schrei nach einer Heavy-Metal-Revolution, der in der Szene wirklich ankam!

Bis heute ist Templars Of Steel ein echtes Highlight jeder Hammerfall-Liveshow und ein Song, der die wahre Essenz der Band einfängt.

Frontmann Joacim Cans erinnert sich: „Oscar und ich waren auf Gran Canaria, um einige Songs für das Renegade-Album zu schreiben und fertigzustellen. Irgendwo im ständigen „Dunst“ erinnere ich mich noch daran, dass Oscar das Riff zu dem Song spielte und es mich total umgehauen hat.

Ich konnte es kaum erwarten, mich in das hymnische Meisterwerk zu vertiefen und einige Gesangsideen in meinem provisorischen Studio im Badezimmer auszuprobieren. Der Song wurde zum Eröffnungsstück der kommenden Tournee und sorgte für eine der coolsten Show-Eröffnungen aller Zeiten, als sich die Zugbrücke während des pulsierenden Intros des Songs langsam zu senken begann.“

Schaut euch hier das legendäre Livevideo von Wacken 2001 an:

Renegade 2.0 kommt in folgenden Formaten:

2 CD + DVD – Box inkl. 60-seitigem Booklet

Vinyl 3-LP-Box, marmoriert in grau, weiß und schwarz inkl. 24-seitigem Booklet

Vinyl 3-LP-Box in Gold inkl. 24-seitigem Booklet

Vinyl 1-LP-Gatefold in transparentem Gelb

Vinyl 1-LP-Gatefold in rot und gelb gesprenkelt

Vinyl 1-LP-Klappe einfarbig blau

Vinyl 1-LP-Gatefold transparent

Die Tracklists sind wie folgt:

CD, Vinyl, Digital

01. Templars Of Steel

02. Keep The Flame Burning

03. Renegade

04. Living In Victory

05. Always Will Be

06. The Way Of The Warrior

07. Destined For Glory

08. The Champion

09. Raise The Hammer

10. A Legend Reborn

Disc 2 (Das Originalalbum & Bonus Tracks)

11. Run With The Devil (von der Renegade-Single)

12. Head Over Heels (von der Renegade-Single)

13. Templars Of Steel (von der The Templar Renegade Crusades-EP)

14. Let The Hammer Fall (von der The Templar Renegade Crusades-EP)

15. Renegade (von der The Templar Renegade Crusades-EP)

16. Hammerfall (von der The Templar Renegade Crusades-EP)

Disc 3 (The Templar Renegade Crusades-DVD)

Nur CD/DVD

01. I Want Out (Videomontage aus den Hansen Studios)

02. Unchained (Live in der Schweiz)

03. Legacy Of Kings (Live in den U.S.A.)

04. Remember Yesterday (Live in Japan)

05. Warriors Of Faith (Live in Chile)

06. Let The Hammer Fall (Live in Schweden)

07. I Believe (Live in Schweden)

08. Breaking The Law (Videomontage)

09. WireWorld Studios (Making-of Renegade)

10. Renegade (Videoclip)

11. Always Will Be (Videoclip)

12. Raise The Hammer (Live in der Schweiz)

13. Stronger Than All (Live in Chile)

14. Templars Of Steel (Live in Deutschland)

15. Let The Hammer Fall (Live in Deutschland)

16. Renegade (Live in Deutschland)

17. HammerFall (Live in Deutschland)

18. Heeding The Call (Live in Schweden, akustische Version)

19. Gold Album Party

20. A Legend Reborn (Videomontage)

21. Renegade (Live)

22. Slaktmora

23. Castle Garden

24. Bed-Lam

25. Making-of Renegade

Die Kolumne zum Jubiläum von Renegade: