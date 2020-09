Long Distance Calling: „How Do We Want To Live?“ Tour 2020

Long Distance Calling mussten ihre große Seats & Sounds Tour 2020 zum neuen Album How Do We Want To Live? aufgrund der aktuellen Situation auf das Frühjahr 2021 verschieben. Stattdessen spielen die Münsteraner im September eine Hand voll exklusiver Shows unter Beachtung der Auflagen, hier die Dates im Überblick:

05.09.2020 Bremen – Zollkantine Open Air

23.09.2020 Neunkirchen – Gebläsehalle

24.09.2020 Stuttgart – Kulturwasen

26.09.2020 München – Backstage Kultursommer

27.09.2020 Aarau (CH) – KiFF

Hier gibt’s Tickets: https://www.contrapromotion.com/kuenstler/long-distance-calling/

Hier die Dates für 2021:

Long Distance Calling Seats & Sound Tour Pt. II – 2021

How Do We Want To Live?

25.02.21 Berlin Passionskirche

26.02.21 Dresden Lukaskirche

27.02.21 Leipzig Anker

01.03.21 Mannheim Capitol

02.03.21 Frankfurt Jahrhunderthalle Club

03.03.21 Stuttgart Mozartsaal

04.03.21 Bochum Christuskirche

05.03.21 Köln E-Werk

27.03.21 München St. Matthäus Kirche

29.03.21 Hannover Pavillon

30.03.21 Hamburg Kleine Elbphilharmonie (sold out)

Tickets: https://www.contrapromotion.com/kuenstler/long-distance-calling/

Long Distance Calling online:

https://www.facebook.com/longdistancecalling/

http://www.linktr.ee/longdistancecalling