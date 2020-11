Madera: veröffentlichen ihr erstes Musikvideo zum Song „The Day Is Too Short“

„Das Leben rinnt mit jeder Sekunde durch unsere Finger und keiner kann das Hamsterrad stoppen außer uns selbst.“

Die Nu-Metalcore Band Madera aus Freiburg im Breisgau veröffentlichte heute ihr erstes Musikvideo zu ihrem Song The Day Is Too Short. Der Song thematisiert die Schnelllebigkeit unserer Gesellschaft, das ständige Ticken der Uhr im Hintergrund als Lärm unserer Zeit.

Mit mittlerweile über 6000 Streams auf Spotify war es wohl die logische Konsequenz, diesen Song auch als Video zu veröffentlichen. Genremäßig bewegt sich die Band im Bereich eines modernen Nu-Metal und Hardcore Sounds mit unterschiedlichsten Einflüssen aus benachbarten Rock- und Metal-Genren.

Für die noch junge Band und Bandgeschichte kommt das professionell produzierte Video einem Befreiungsschlag aus der Unsichtbarkeit gleich und formuliert gleichzeitig den Anspruch des Fünfers: gehört und gesehen zu werden!

Mit diesem Statement auf optisch sehr hohem Niveau beweist die Band, dass sie noch viel vorhat, um ihre Träume und Visionen zu verwirklichen. Gedreht wurde innerhalb zweier voller Tage in einem stillgelegten Hotel in der Nähe von Freiburg. Das Konzept und die Ideen für das Video wurden von der Band selbst in Zusammenarbeit mit dem Freiburger Filmproduktionsunternehmen Silberhorn Film entwickelt.

Ein herzliches Dankeschön geht an die Musikinitiative Multicore aus Freiburg für den Support des Videos.

Die Live-Premiere findet heute um 17:15 Uhr auf Youtube statt, anschließend soll das Video zudem auf Instagram und Facebook verfügbar gemacht werden.

In der näheren Zukunft plant die Band die Veröffentlichung der mittlerweile fünften Single My Wild Heart, die gleichzeitig den Abschluss der ersten Band-Ära markieren soll. Darüber hinaus sind Arbeiten am ersten Album wohl in vollem Gange und die Tourplanung für Herbst/Winter 2021/ 2022 läuft.

Zum Video geht es hier: