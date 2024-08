Master Boot Record: kündigt Headlining-Termine für den Herbst in Nordamerika an

Das in Italien ansässige elektronische Metal-Projekt Master Boot Record (MBR) wird am 11.10.2024 über Metal Blade Records ihr neues Album Hardwarez veröffentlichen. Hardwarez markiert einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung des charakteristischen MBR-Sounds, indem Gitarren-Overdubs neben Synthesizern integriert werden. Über neun Tracks hinweg verbindet diese Mischung Chiptune, klassische Musik und Heavy Metal auf einzigartig unterschiedliche Weise. Weitere Informationen zum Album werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Vor der Veröffentlichung von Hardwarez wird Master Boot Record nach Nordamerika zurückkehren und eine neuntägige Live-Tournee starten. Die Reise, die als Vorläufer der bereits angekündigten EU/UK-Tour von MBR dient, beginnt am 25.09.2024 in San Diego, Kalifornien, und endet am 12.10.2024 in Quebec City, Quebec. Tickets sind ab sofort erhältlich. Alle bestätigten Termine siehe unten.

Master Boot Record Live:

25.09.2024 Soda Bar – San Diego, CA

26.09.2024 The Wayfarer – Costa Mesa, CA

27.09.2024 MagWest – San Jose, CA

01.10.2024 Star Theater – Portland, OR

02.10.2024 The Pearl – Vancouver, BC

03.10.2024 Substation – Seattle, WA

08.10.2024 The Nile Theater – Mesa, AZ

09.102024 Teragram Ballroom – Los Angeles, CA

12.102024 Hackfest – Quebec City, QC