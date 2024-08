Ephoro: veröffentlichen ihren Song „Silencio Expuesto“

Ephoro wurde im Oktober 2019 in Santo Domingo, Dominikanische Republik, gegründet. Ephoro war der Name, der bestimmten Magistraten in Griechenland gegeben wurde, die die Gesetze durchsetzten. In unserem Fall sind es die Gesetze des Rocks. Die Geschichte der Band beginnt, als FBojo ein Gespräch mit Elías Valdez über dieses Projekt führt und gleichzeitig mit Alejandro Espinala koordiniert, um die Musik zu einigen, von FBojo bereits komponierten Texten herauszubringen. Später stieß Nicole Almonte dazu. Ephoro hat seit seiner Gründung einige Veränderungen in der Besetzung erlebt, die dazu beigetragen haben, einen reineren, melodischen und aufrichtigeren Klang zu erreichen.

