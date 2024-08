Body Count: veröffentlicht das Video zur neuen Single „Fuck What You Heard“

Body Count veröffentlicht heute das Video zu Fuck What You Heard, einer Hymne (veröffentlicht am 19.07.2024), die die politische Landschaft des Landes aufs Korn nimmt. Mit der Hook Democrips And Bloodpublicans liefert Ice-T eine provokante Kritik aus seiner Perspektive. „Ich habe Freunde auf der anderen Seite“, erklärt Ice-T, “aber meine Ansichten sind ausgewogen und kompromisslos.“ Mit einer stimmigen Mischung aus Filmmaterial unterstreicht das Musikvideo die chaotischen und oft brutalen Zusammenstöße, die das aktuelle politische Klima in den USA kennzeichnen..

Hör dir Fuck What You Heard hier an

Fuck What You Heard ist ein Track von Body Count’s kommendem Album Merciless. Ihre letzte Veröffentlichung, Carnivore, erschien 2020 und brachte der Band einen Grammy für die beste Metal Performance ein. Die Band hat vor kurzem ihre EU/UK Merciless Tour beendet und wird im Herbst als Headliner auf dem Louder Than Life Festival in Louisville, KY, und dem Aftershock Festival in Sacramento, CA. auftreten.

Body Count werden seit jeher sowohl respektiert als auch gefürchtet – ein roter Faden, der bis zu den Ursprüngen der Band als Projekt von Ice-T und seinem Crenshaw High Schulfreund Ernie C. zurückreicht. Ihr erster Song, Body Count, war ein Statement auf Ice-Ts 1991 erschienenem Album O.G. – Original Gangster. Mit ihrem ersten, selbstbetitelten Album von 1991 und dem umstrittenen Song Cop Killer trafen sie einen Nerv, der Generationen von Bands inspirierte. Sie sind mit Black Sabbath aufgewachsen und haben sich von anderen Legenden aus L.A. wie Slayer und Suicidal Tendencies inspirieren lassen, was wiederum Generationen von Homies und Hardcore-Fans begeistert hat. Das aktuelle Line-up von Body Count besteht aus den überlebenden OG’s Ice, Ernie C. und Sean E. Sean, dem Bassisten Vincent Price, dem Schlagzeuger Will „Ill Will“ Dorsey, Juan „Juan of the Dead“ Garcia und dem Backgroundsänger Little Ice.

Tourdaten

28.09. – Louisville, KY – Louder Than Life

12.10. – Sacramento, CA – Aftershock