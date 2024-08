Jinjer: überraschen mit neuer Single „Someone’s Daughter“

Die Modern Progressive Metal-Ikonen Jinjer melden sich mit einer brandneuen Single zurück! Der mitreißende Track Someone’s Daughter ist heute erschienen und untermauert den absoluten Ausnahmestatus der Ukrainer! Der Song steht ab sofort auf allen Streaming-Diensten weltweit zur Verfügung.

Das begleitende Musikvideo setzt Someone’s Daughter auch visuell perfekt in Szene und bietet einen Vorgeschmack auf das, was in Zukunft von Jinjer zu erwarten ist. Schon bald startet das Quartett in einen ausgedehnten Festival-Sommer, gefolgt von zahlreichen Shows weltweit, und bringt seine unbändige Energie und Power live auf die Bühne! Jinjer stehen als Synonym für den eigenen Weg und das Brechen aller Regeln im Heavy Metal – was sie zuletzt mit ihrem erfolgreichen, vierten Studioalbum Wallflowers bewiesen haben. Völlig zu Recht zählt die Band als einer der spannendsten und vielversprechendsten Acts unserer Zeit!

Jinjer präsentieren eine einzigartige Mischung aus Metalcore, Djent, Hardcore und Groove Metal und kombinieren diese mit progressiven Elementen. Die Live-Präsenz von Frontfrau Tatiana Shmayluk lässt den Atem stocken, während heftig groovende Riffs, außergewöhnliche Bass-Rhythmen und treibende Drums zu einem technischen Meisterwerk zusammenfinden.

Tatiana Shmayluk über die neue Single Someone’s Daughter: „Someone’s Daughter ist der künstlerische Versuch, die innere Welt von Frauen zu beleuchten, die sich in den verschiedensten Umständen für einen Weg entschieden haben, der historisch nur für Männer vorgesehen war und von ihnen entsprechend geprägt wurde. In einer Welt, in der Frauen oft unterschätzt und übergangen werden, macht sie das zu wahren Heldinnen, die sich Herausforderungen stark und mutig entgegenstellen und dabei Widerstände und Grenzen überwinden. Someone’s Daughter feiert den Übergang von Naivität zu Weisheit, von Schwäche zu Stärke sowie die unerschütterliche Entschlossenheit und Furchtlosigkeit, während Generationen von Müttern, Schwestern, Töchtern und Ehefrauen durch Widrigkeiten gingen und gehen und bis heute für Veränderung kämpfen müssen. Oft werden diese Frauen vergessen, aber sie haben den größten Respekt verdient. Meinen haben sie gewiss!“

Schau dir das Musikvideo zu Someone’s Daughter hier an: