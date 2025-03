Get The Shot: veröffentlichen ihren bisher schwersten Song „Pit Of Misery“

Die Hardcore-Titanen Get The Shot aus Quebec City werden mit der kommenden Single Pit Of Misery ihr bisher stärkstes Stück veröffentlichen. Nach dem Erfolg ihrer letzten Veröffentlichung Dominant Predation, die eine Zusammenarbeit mit Sänger Zelli von Paleface Swiss beinhaltete, erweiterte die Band fortlaufend die Grenzen ihres Sounds.

Seht euch das Video zu Pit Of Misery hier an:

Um die neue Single zu supporten, gehen Get The Shot auf die Pit Of Misery Tour 2025 und bringen ihre intensive Live-Performance dem Publikum in ganz Europa näher. Die Tour beginnt am 7. März 2025 in Frankfurt am Main und macht unter anderem in München, Berlin und Hamburg Station. Die Fans können sich darauf freuen, die rohe Energie und die kraftvolle Bühnenpräsenz der Band aus erster Hand zu erleben.

Pit Of Misery verspricht ein entscheidender Moment in der Diskografie von Get The Shot zu werden, der ihr Engagement für unerbittliche Hardcore-Musik unterstreicht. Seht euch die Premiere des Musikvideos an und sichert euch Tickets für die kommende Tour, um das bisher stärkste Werk der Band zu erleben.

Erlebt die Band live:

07.03.25 – Frankfurt, DE – Das Bett

08.03.25 – Karlsruhe, DE – Die Stadtmitte

09.03.25 – Aarau, CH – Kiff

10.03.25 – Prague, CZ – Futurum

11.03.25 – München, DE – Backstage

12.03.25 – Leipzig, DE – Felsenkeller

13.03.25 – Warsaw, PL – Voodoo

14.03.25 – Berlin, DE – Columbia Theater

15.03.25 – Fredericia, DK – Eksercerhuset

16.03.25 – Hamburg, DE – Knust

18.03.25 – Köln, DE – Gebäude 9

19.03.25 – Nürnberg, DE – Z-Bau

20.03.25 – Vechta, DE – Gulfhaus

21.03.25 – Arlon, BE – L’Entrepot

22.03.25 – Brugge, BE – Cactus

Mehr Infos zu Get The Shot findet ihr hier:

Get The Shot online:

https://www.instagram.com/gettheshothc

https://www.facebook.com/gettheshothc