Media Alert: Rock’n’Roll am Küchentresen – die neue Amazon Music Koch-Musikshow „Herdbanger“ mit Gastgeber Specki T.D. von In Extremo

Seit Jahren schwingt Specki T.D. bei der überaus erfolgreichen Mittelalter-Rockband In Extremo die Drumsticks – nun beweist er, dass er auch den Kochlöffel meistert! In der neuen interaktiven Live-Show Herdbanger steht er gemeinsam mit prominenten Gästen am Herd, plaudert über das Leben als Rockstar auf und hinter der Bühne und bezieht auch die Fragen der Zuschauer ein. Natürlich gibt es auch musikalische Performances mit und von den Gästen, auf die zudem auch die ein oder andere Challenge wartet. Fans können die spektakuläre Küchenschlacht „Herdbanger“ ab dem 14.12.2020 immer montags ab 20 Uhr live direkt in der Amazon Music App sowie auf dem Amazon Music DE Kanal auf Twitch verfolgen.

In der Auftakt-Show begrüßt Specki T.D. zwei seiner engsten Drummer Buddies. Chris Bass von Heaven Shall Burn ist eines der größten deutschen Metal Monster am Schlagzeug, während Ansgar Freyberg aka Sir Frank Doe von The Boss Hoss der wohl bekannteste Cowboy Drummer der Nation ist. Beide leben vegan, deswegen steht vegane Bolognese auf dem Speiseplan – auch für den bekennenden Fleischliebhaber Specki eine neue Erfahrung!

Am 21.12.2020 dürfen Knorkator-Sänger Stumpen und Gitarrist Buzz Dee, sowie Evil Jared von der Bloodhound Gang ihre kulinarischen Künste zeigen, in der Sendung am 28.12.2020 ist mit Doro Pesch die deutsche Queen of Metal zu Gast.

Specki T.D. zur neuen Show: „Es gibt nichts geileres, als Menschen zusammenzubringen. Für mich geht das durch Musik und Kochen. Deshalb hab ich schon lange das Gefühl gehabt, dass es sowas geben muss wie Herdbanger.“

Wer die Live-Übertragung direkt in der App oder auf dem deutschen Amazon Music Kanal auf Twitch verpasst hat, findet im Nachgang an die Episoden die Highlights direkt im Videobereich der Amazon Music App für iOS und Android. Begleitend zur Show gibt es auf Amazon Music die offizielle Herdbanger Playlist, zusammengestellt von Gastgeber Specki T.D. unter https://music.amazon.de/playlists/B08Q43YCPK, Alexa Nutzer rufen die Playlist einfach mit dem Befehl „Alexa, spiel die Playlist Herdbanger auf.