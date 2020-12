Lionheart: mit Charity Single „Mary Did You Know“

Am Freitag dem 11.12.2020 veröffentlichte die britische Rock Legende Lionheart die 7″ Single Mary Did You Know als streng limitierte Auflage in weißem Vinyl.

Die Single ist jedoch nicht nur ein hochwertiges Sammlerstück für alle Melodic Rock Fans. Die Verkaufserlöse werden zu 100 Prozent dem Kinderhospiz Little Havens zugute kommen.

Das Little Havens Hospiz bietet palliative Krankenpflege und unterstützende Betreuung von Babys, Kindern und Teenagern mit komplexen oder unheilbaren Krankheiten.

Zudem bietet Little Havens Übernachtungsmöglichkeiten an, Notaufenthalte, Symptom-Management und eine liebevolle Sterbebegleitung am Lebensende eines Kindes.

Hierzu müssen jede Woche mehr als 81.000 £ aufgebracht werden um für die Menschen da zu sein. Jedes Geschenk, egal wie groß oder klein,

bedeutet den Familien, für die Little Havens sorgt, unendlich viel.

https://www.havenshospices.org.uk/little-havens/

Neben der Vinylsingle wird der Song auch digital veröffentlicht. Beide Versionen können hier bestellt werden.

https://flying-dolphin-administration.lnk.to/Lionheart-Mary-did-you-know