Ministry: Veröffentlichen Musikvideo zu ‚Victims Of A Clown‘

Wie in einem verrückt gewordenen Funhouse geht es zu in MINISTRYs neuem Musikvideo zu ‚Victims Of A Clown‘ , das eine halluzinogene Fahrt durch eine wahnsinnige Welt voller gruseliger Clowns, apokalyptischer Gasmasken, irreführender Nachrichten und Realitätsverlust bietet. Seht den Clip hier:

‚Victims of a Clown‘ wurde von Chris und Steve Roth von The Other House Productions produziert und inszeniert, dem gleichen Team, das bereits MINISTRYs surreales und provokantes ‚Twilight Zone‘-Video sowie den Clip zu ‚I’m Invisible‘ für Jourgensens Nebenprojekt SURGICAL METH MACHINE erschuf.

„Für das Video zu ‚Victims of a Clown‚ haben wir uns für eine ganz andere Herangehensweise entschieden, als noch für ‚Twilight Zone‚“, erklärt Chris Roth. „Dieses Video ist viel roher, simpler und heruntergekommener, ein sehr knackiger Graphic Art Film.“

Letztes Jahr in Los Angeles gedreht, wurde das gesamte Video ausschließlich mit Handkameras aufgenommen. Mit extrem schnellen Blitzbeleuchtungen, die auf die Band einhageln, ist die Farbpalette des gesamten Clips auf nur drei Farben beschränkt – schwarz, weiß und rot. „Das Endergebnis ist sehr kraftvoll und energiegeladen.“

Aktuell touren MINISTRY durch die USA, doch im Sommer können Fans Al Jourgensen und seine Mitstreiter auch hier in Europa sehen. Fangt die Band mit verschiedenen Special Guests auf einem der folgenden Dates ab:

AMERIKKKANT EU/UK TOUR 2018

Special Guests bei den verschiedenen Shows:

CONVERGE *

CHELSEA WOLFE **

GRAVE PLEASURES #

11.07. E Viveiro – Resurrection

12.07. F Bordeaux – Rocher de Palmer #

13.07. F Paris – Elysée Montmartre #

14.07. NL Eindhoven – Dynamo Metal Fest

15.07. B Dour – Dour Fest

17.07. UK Nottingham – Rock City **

18.07. UK Glasgow – o2 ABC **

20.07. UK Manchester – Albert Hall **

21.07. UK London – Forum Theatre **

23.07. UK Belfast – Limelight **

24.07. IRL Dublin – Tivoli Variety Theatre **

25.07. UK Bristol – SWX **

27.07. HU Szekesfehervar – Fezen Festival

28.07. D Kempten – Rock the King

30.07. D München – Backstage #

31.07. I Segrate (MI) – Circolo Magnolia Open Air #

01.08. I Rome – Villa Ada #

03.08. CH Zürich – Dynamo #

04.08. CH Geneve – l’Usine #

06.08. D Wiesbaden – Schlachthof * #

07.08. D Nürnberg – Löwensaal * #

08.08. D Leipzig – Täubchenthal #

10.08. CZ Jaromer – Brutal Assault

11.08. D Hildesheim – M’era Luna

12.08. B Kortrijk – Alcatraz Metal Festival

14.08. D Köln – Essigfabrik #

15.08. D Saarbrücken @ Garage #

17.08. F St. Nolff – Motocultor Festival

