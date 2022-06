Mono Inc.: die finalen Konzerte der „The Book Of Fire 2022“-Tour stehen vor der Tür

Zwei Jahre nach Veröffentlichung ihres Nummer-1-Albums The Book Of Fire freut sich die Band nun endlich das Album live ihren Fans präsentieren zu können.

Die ersten erfolgreiche Shows liegen bereits hinter dem Quartett rund um Mastermind Martin Engler. Ein paar führen die Band noch bis Ende Juni durch ganz Deutschland, sowie nach Polen, in die Schweiz und in die Niederlande.

„Wir freuen uns sehr nach so langer Zeit endlich wieder zusammen mit unseren Fans feiern und ein Stück Normalität genießen zu dürfen“, fasst Martin Engler die vergangenen Konzerte zusammen und fügt hinzu: „Wir wissen es sehr zu schätzen, dass uns unsere Fans in den vergangenen zwei Jahren immer wieder ihre Treue bewiesen haben. Dafür möchten wir ihnen nun etwas zurückgeben.“

Aufgrund der hohen Nachfrage wurde das Konzert in Dresden auf das Open Air Gelände des Club Tante JU verlegt.

So konnten einige zusätzliche Karten in den Verkauf gegeben werden. Aber auch diese werden bereits knapp.

Für die Shows in Oberhausen und Hannover sind ebenfalls nur noch wenige Restkarten verfügbar.

Tourdaten:

Special Guests: Lacrimas Profundere* Manntra°

Präsentatoren: EMP, Piranha, Orkus, Musix, Slam & NoCut

03.06. Kiel – Die Pumpe°

05.06. CH – Pratteln – Z7°

10.06. Hannover – Capitol* (hochverlegt aus dem Pavillon)

11.06. Oberhausen – Turbinenhalle*

17.06. Dresden – Tante Ju° (verlegt aus dem Alten Schlachthof)

18.06. PL – Warschau – Progresja°

24.06. Magdeburg – Factory*

30.06. NL – Enschede – Metropool