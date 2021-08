Mono Inc.: veröffentlichen am 03.09.2021 eine neue Version von „Children Of The Dark“

Ereignisreiche Wochen liegen hinter Mono Inc. – die Band und ihre Crew blicken auf insgesamt zehn erfolgreiche We Are The Raven Open Airs zurück.

„Es war eine wundervolle, intensive Zeit mit den besten Fans in großartigen Locations. Es tat so gut, nach der einjährigen Bühnenabstinenz wieder das zu tun, was wir am meisten lieben: auf der Bühne zu stehen, für unsere Fans zu spielen und mit ihnen gemeinsam zu feiern. Es gab viele berührende, freudige und auch ein paar traurige Momente, für die wir sehr dankbar sind. Danke, liebe Raben!“, resümiert Frontmann Martin Engler sichtlich gerührt und fügt hinzu: „Schade eigentlich, dass es schon wieder vorbei ist, aber es gibt etwas, worüber wir uns sehr freuen: vor ein paar Wochen haben wir eine neue Version von Children Of The Dark aufgenommen, die wir euch schon bald präsentieren werden.“

Children Of The Dark (2021) erscheint gemeinsam mit einem neuen Videoclip in einer großartigen neuen Version am 03.09.2021