Newman: neues Album „Into The Monsters‘ Playground“ kommt am 10.09.2021

1997 gründete Singer/Songwriter Steve Newman die Band Newman und seit 1998 haben sie 13 durchweg qualitativ hochwertige Alben produziert, die mit Hooks und nachdenklich stimmenden Texten gefüllt sind.

Nach der Veröffentlichung des Albums Ignition im März 2020 kündigte die Band außerdem an, dass sie Ende 2020 auf dem HEAT-Festival in Deutschland spielen würden, und auch im Hinblick auf Shows in Großbritannien und Europa sollte es ein arbeitsreiches Jahr werden. Leider hatte zu dieser Zeit ein wenig bekanntes Virus aus China andere Ideen, und der Rest, und zwar bis zur Gegenwart, wie man sagt, ist nun Geschichte. Als die Dinge im April und Mai voranschritten, wurde es klar (oder eher nicht so klar), dass es bei dieser sich ständig ändernden Situation unmöglich war, irgendwelche Liveshows zu planen. Im Juli wurde die Entscheidung getroffen, die Arbeit an einem neuen Studioalbum zu beginnen.

Die Aufnahmen und das Abmischen des 13. Newman-Studioalbums wurden im April 2021 abgeschlossen. Unter dem Titel Into The Monsters‘ Playground bietet das neue Album einen „in your face“ Sound vom Opener Start This Fire bis zu den hymnischen Refrains von Hurricane Sky und Icon. Das Tempo wird für das gefühlvolle Lightning Tree verlangsamt, um dann mit Give Me Tonight und dem Titeltrack The Monsters‘ Playground wieder in Rock-Gefilde vorzudringen. Der unverwechselbare Newman-Sound ist hier in Hülle und Fülle vorhanden, die feine Balance zwischen den harten Gitarren und den üppigen Keyboards, unterstützt von einem kraftvollen Backbeat. Wie das Coverartwork schon andeutet, ist hier definitiv ein Sturm im Anmarsch.

Tracklist Into The Monsters‘ Playground:

1. Start This Fire

2. Timebomb

3. Hurricane Sky

4. I’ll Be The One

5. Icon

6. Don’t Come Runnin‘

7. Lightning Tree

8. Give Me Tonight

9. The Monsters‘ Playground

10. Spirit Cries

11. Shadows Of Love

12. This Life Alone

Produziert von Steve Newman

Aufgenommen in den Chrome Dome Studios , London, England zwischen August 2020 und April 2021

, London, England zwischen August 2020 und April 2021 Alle Songs geschrieben und arrangiert von Steve Newman

Auf diesem Album sind zu hören:

Steve Newman – Gesang, Gitarre, Keyboards

Rob McEwen – Schlagzeug und Percussion

Liveband:

Steve Newman – Gesang, Gitarre

Shaun Bessant – Gitarre, Gesang

Paul Boyle – Keyboard, Gesang

Dave Bartlett – Bass, Gesang

Harry Younger – Schlagzeug

Newman online:

https://www.facebook.com/newmanofficialuk/