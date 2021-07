Name: Kiss – Cold Gin

Herkunftsland: Schweden

Hersteller: Brands For Fans

Art des Getränks: Cold Gin

Jahrgang: –

Link: https://brandsforfans.com/de/

Abfüllmenge: 500 ml

Volumenprozent: 40 %

Preis: 33,90 Euro

Online Shop: https://brandsforfans.com/de/produkt/kiss-cold-gin/

Auf ihrem Debütalbum von 1974 haben Kiss den Song Cold Gin veröffentlicht, der in diesem Jahr wieder Programm ist. Neben der rockigen Nummer gibt es nun den erfrischenden Gin, der über den Hersteller Brands For Fans vertrieben wird. Produziert wird der glasklare Brand in Skandinavien, besser gesagt in Schweden. Mit großem Erfolg ging 2020 die Kiss Rum Kollektion an den Start, über die wir auch in unseren Metaldrinks berichtet haben, was ihr direkt HIER! nachlesen könnt. Wie schon beim Rum wartet der Gin in einer edlen wie blickfangenden Flasche auf euch. Das Auge isst (trinkt) schließlich mit! Brands For Fans, Kiss und der Lizenzgeber Epic Rights sind ihren Aussagen zufolge dem Ruf der Fans nach „mehr“ gefolgt. Seit gut vier Wochen ist der Gin in Deutschland über den oben genannten Online-Shop verfügbar und wir werden in den nächsten Zeilen auf die Spirituose eingehen.

Brands For Fans haben sich durch die lebendigen Straßen von New York City und den 1974er Rock Hit inspirieren lassen. Das Ergebnis ist der Kiss – Cold Gin, der nun die Rockikone vertreten darf bzw. soll. Die Kreation ist ein klassischer Premium Gin, fünffach destilliert für die höchste Geschmacksintensität. Das auf Korn basierende Destillat hat starke Untertöne von Wacholder, Zitrone und Kräutern. Dabei liegt der Geschmack nicht nur gut auf der Zunge, sondern findet hervorragend den Abgang Richtung Magen und bleibt nachhaltig im Rachen hängen. Der würzige, jedoch immer noch milde Geruch überzeugt als erstes und kommt auf das hohe Niveau der beiden Rums aus dem letzten Jahr. Klare Noten von Wacholder, umfangreiche Aromenströme und die Basis aus klassischem Gin punkten. Vollmundig und gut balanciert ein Gin für eine höhere Liga. Brands For Fans ist ein schwedischer Global Player, führend im Vermarkten und Verkauf von alkoholischen Getränken in Zusammenarbeit mit verschiedenen Künstlern, der nicht ohne Grund seine Finger nicht vom Kiss – Cold Gin lassen konnte. Das Preis-Leistungs-Gefüge mit 33,90 Euro pro Flasche auf 500 ml ist im normalen Spektrum, wenn es hochwertiger sein darf. Die Schärfe ist ebenso auf dem gleichen Level und als mild anzusehen. Mit 40 Volumenprozent Alkohol dreht er Gin-üblich seine Runden.