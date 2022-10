David Reece – Blacklist Utopia

… und dann war da noch David Reece, der im letzten Jahr die Platte Blacklist Utopia veröffentlicht hat. Es ist die Zweite mit dem ex-U.D.O. Gitarristen Andy Susemihl und erneut kommt ein anständiges Heavy Metal Album zustande. Warum erst jetzt eine kleine Rezension über das Album? Erst kürzlich bin ich über David Reece mit Wicked Sensation gestolpert (Review hier), und dabei fiel mir auf, dass in unserem Fundus noch seine zweite Soloscheibe liegt. Schnell einmal reingehört und das Versäumte nachholen. Es erwartet uns eine gute bis sehr gute Heavy Metal Scheibe, mit ordentlichen Riffs und einem gut bei Stimme seiendem Reece. Dass so viele andere Bands wie Sainted Sinners oder auch Accept auf ihn als Sänger gesetzt haben, kann ich gut verstehen. Auch, dass er es einfach mal selbst versucht ist ok. Unterstützung finden die beiden durch Drummer Francesco Jovino, der ebenfalls mal bei U.D.O. unter Vertrag stand. Dazu kommt Bassist Malte Frederik Burkert und fertig ist eine schlagfertige Truppe, die gerade in der ersten Hälfte der 13 Songs anständig abliefert. Utopia, das schnelle Red Blooded Hell Raiser oder I Can’t Breathe und Most Of The Time gehen als lupenreine Heavy Metal Kracher durch. Da muss sich nicht versteckt werden, und mit erhobenem Hauptes können sie sich mit diesen Songs sehen und hören lassen. Mitte der gut 55 Minute langen Scheibe ist dann mit American Dream erst mal Pause. Die Ballade teilt die Platte, denn danach wird es nicht mehr ganz so Heavy wie bei den ersten Songs. Die Ballade selbst ist auch schon nicht so ganz stimmig und verleitet eher zum weiterskippen. Es folgen einige durchschnittliche Tracks, die aber nicht mehr an das Niveau der Ersten herankommen. Erst mit Save Me kommt nochmals ordentlich Fahrt auf und kaum wird sich auf die alten Tugenden zurückbesonnen, läuft es. Highway Child und vor allem Book Of Lies sorgen dafür, dass zum Ende ein positiver Eindruck bleibt. Was allerdings kein wirklicher Hinseher ist, ist das Coverartwork. Das geht besser.

Hier! geht es für weitere Informationen zu David Reece – Blacklist Utopia in unserem Time For Metal Release-Kalender.