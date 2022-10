Half Me: veröffentlichen neue Single / Video „Half Me“

Am 20. Oktober veröffentlichten Half Me ihre dritte Single Half Me in Zusammenarbeit mit Arising Empire.

„Wir sind unglaublich stolz darauf, unsere neue Single Half Me zu veröffentlichen. Dieser sehr persönliche Song schildert unsere bisher ruhigsten Momente. Er schildert den endgültigen Abstieg des Protagonisten in den Wahnsinn und die ultimative Manifestation einer anderen Persona in seinem eigenen Ich. Half Me ist sowohl eine totale Hingabe als auch ein Bindungsritual. Ihr seid herzlich eingeladen, herauszufinden, was nach der Wraith-Storyline passiert.“

„Dieser Song erzählt eine Geschichte über den Selbstverlust und befasst sich mit dem Konzept der paranoiden Schizophrenie. Wir möchten hervorheben, dass keines der Bandmitglieder direkt davon betroffen ist, daher können wir uns die Abgründe, die eine solche Diagnose mit sich bringt, nur vorstellen. Da uns das Thema sehr am Herzen liegt und wir niemanden respektlos behandeln wollen, verwenden wir das Pronomen „sie“ für die Protagonisten. Half Me stellt die Frage, in welchem Moment man jemand anderes wird, wenn man seine eigene Persönlichkeit durch eine andere ersetzt sieht. An diesem Punkt der Handlung sehen die Angehörigen der Protagonisten nicht, was sie sehen können, und fühlen nicht, was sie fühlen können. Sie haben sich wirklich von der Realität abgekoppelt und sind an einem Punkt angelangt, an dem Akzeptanz das einzige Mittel ist. Dies ist lediglich ein Echo eines Gesprächs mit ihrer anderen Hälfte.“

„Half Me entwickelte sich über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren, in denen es drastische Veränderungen erfuhr, bis zu dem Punkt, an dem es für uns keinen Sinn mehr machte, es zu veröffentlichen. Nachdem wir beschlossen haben, dass wir diesen Song auf dem Album haben wollen, sind wir nun mehr als glücklich, dass wir diesen Song so stehen lassen konnten, wie er ursprünglich gedacht war.“

Half Me werden ihre Labelkollegen von The Oklahoma Kid auf der Tangerine Tragic Tour zusammen mit Liotta Seoul unterstützen.

19.10 Köln @ MTC

20.10 Frankfurt @ Elfer

21.10 München @ Backstage

26.10 Berlin @ Privatclub

27.10 Hamburg @ Headcrash

28.10 Rostock @ Peter-Weiss-Haus

30.10 Leipzig @ Bandhaus

Musikalisch mischt die Band eine moderne Interpretation von Metal und Hardcore mit Anklängen an den Nu-Metal der 90er Jahre. Stampfende Riffs und Breakdowns werden von brutalem, aber manchmal auch elegantem Gesang begleitet, die alle zusammen den unverwechselbaren Sound der Band ausmachen.

Auf dem Höhepunkt ihres jüngsten Erfolges hat Half Me die Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten Debütalbums für das Jahr 2023 ins Auge gefasst und ist sich sicher, dass sich das Warten lohnen wird.

