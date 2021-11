Half Me: veröffentlichen Single / Video ‚Trauma Culture‘

Willkommen in der Familie!

Half Me – bestehend aus den Gitarristen Chris und Julius, Sänger Chris, Schlagzeuger Max und Bassist Tobias – sind eine der neuesten Ergänzungen im Arising Empire-Roster. Das aus Hamburg stammende Metalcore-Five-Piece wurde im Oktober 2018 nach Auflösung der jeweils lokalen Bands der Mitglieder gegründet.

In nur zwei Jahren ist es der Band gelungen, durch die Eigenproduktion ihrer Musik und ihrer Videos, sowie ihrem intensiven und vor Energie strotzendem Auftreten, einen erfolgreichen und ersten großen Eindruck in der Musikszene zu hinterlassen. Von ihrem Debüt aus vier Singles zum Start, war es ihr neuester Track Exitwound (mit Jack Bergin von Void Of Vision), die der Gruppe den Durchbruch verschaffte und die Band ins Rampenlicht von Knotfests Countdown To Oblivion rückte.

Jetzt schließen sich Half Me mit Arising Empire zusammen und veröffentlichen in dieser Kooperation ihre neue Single Trauma Culture.

„Ich freue mich, endlich Trauma Culture zu teilen und die Tür zu unserer neuen Erzählung zu öffnen.

Trauma Culture steht für Beziehungswahn, eine Form psychischer Erkrankung, die aufgrund des Ausmaßes des kollektiven und individuellen Schadens oft übersehen wird.

„The rules are set and put on a scale. A dream of blood with a face so pale.“

Im Zeitalter der Hyperkommunikation kollidieren radikale Weltbilder.

Alles, was um mich herum passiert, hat mit mir zu tun. Und ich muss etwas tun, um mich dieser Handlung zu stellen.

Die Infragestellung der Regeln der Gesellschaft wurde zu einem Gefäß dieses Dogmas.

Mit Trauma Culture verarbeite ich sowohl persönliche Erfahrungen als auch gesellschaftspolitische Beobachtungen und kann es kaum erwarten, diesen Schmerz und diese Traurigkeit auf die Bühne zu bringen.

”No helping hand, no sight of saving grace.”

Während ich Radikalisierung verurteile, kümmere ich mich empathisch um die Opfer der Isolation.“

– Chris (Gesang)

Musikalisch verbindet die Band eine moderne Interpretation von Metal und Hardcore mit Highlights des 90er Nu-Metal. Stampfende Riffs und Breakdowns werden von brutalen, aber auch eleganten Vocals begleitet, die alle zusammen den eigenen unverwechselbaren Sound der Band formulieren.

Half Me reiten auf dem Höhepunkt ihres jüngsten Erfolgs und haben sich vorgenommen, ihr mit Spannung erwartetes Debütalbum im Jahr 2022 zu veröffentlichen, und das Warten lohnt sich.

Half Me sind:

Christopher Zühlke – Vocals

Christopher Hesse – Gitarre

Julius Jansen – Gitarre

Tobias Max Sajons – Bass

Maximilian Eisersdorff – Schlagzeug

Half Me online:

https://www.instagram.com/half_me.mp3

https://www.facebook.com/halfmeband