Celeste: werden am 28.01.2022 ihr neues Album „Assassine(s)“ veröffentlichen – Musikvideo „Des Torrents De Coups“ auf YouTube erschienen

Sie sind eine Band, die dafür bekannt ist, Grenzen zu überschreiten, sich über Genre-Tabus hinwegzusetzen und die (Metal-)Welt in Atem zu halten: Jetzt bringen die französischen Avantgarde-Black-Metaller Celeste ihre immersive Erfahrung einen Schritt näher an die Grenze: Am 28. Januar erscheint der neue Longplayer Assassine(s) der Band, produziert von Chris Edrich (Gojira, Tesseract, The Ocean, Leprous) und der lang erwartete Nachfolger des 2017er Albums Infidèle(s). Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Black Metal, Sludge und Post-Hardcore und über 500 gespielten Shows seit ihrer Gründung im Jahr 2005 haben Celeste ihren Status als einer der wichtigsten Underground-Acts Frankreichs gefestigt und liefern nun die erste Single aus ihrem kommenden Kunstwerk Assassine(s):

Angetrieben von fast tänzerischen Rhythmen beweist die Band auf dem ersten Auszug Des Torrents De Coups sofort ihre Subtilität und bringt überwältigende Emotionen durch düstere, aber gelegentlich auch glückselige Klanglandschaften.

„We’re glad to unleash our first single“, erklären Celeste. „This track is the first one we’ve started writing for the new album, but it’s also one of the last we’ve finished. It’s pretty representative of the reflexion we had all along the creation process of Assassine(s), I hope you’ll enjoy the new sonorities and our new approach of the songwriting. This epic song is coming with the videoclip it deserves, ‚Des Torrents de coups‘ is the first part of a video triptych to be released in the coming months, produced in collaboration with video artist Gregoire Orio. Those videoclips totally emphasize our well know imagery.“