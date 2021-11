Exodus: veröffentlichen Lyric Video für „Prescribing Horror“

Die unbestrittenen Meister des Thrash Metal, deren Bande in der Jugend und jahrzehntelanger Freundschaft geschmiedet wurden, veröffentlichen ihr elftes Studioalbum Persona Non Grata über Nuclear Blast Records. Jüngst veröffentlichte die Band das Lyric Video für den Track Prescribing Horror, das hier zu sehen ist:

Gary Holt erklärt, „As we have finally come to the day of Persona Non Grata’s release, something we’ve been eagerly awaiting for what seems like an eternity. We are pleased to share one last lyric video with you, my personal favorite song on the album, ‘Prescribing Horror’. A little tale of motherhood and a drug, and what happens when greed comes before life and safety. The story of Thalidomide.”

Unsere Meinung über Persona Non Grata: