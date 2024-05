Octoploid: stellen Albumopener-Single ‚The Dawns In Nothingness [feat. Mikko Kotamäki]‘ vor

Von Death-Metal über Prog bis hin zu Folk: Die schier unermessliche Bandbreite an Einflüssen auf Octoploids Debütscheibe Beyond The Aeons befördert die Hörerschaft in eine ganz eigene Welt. Deren Veröffentlichung lässt zwar noch bis zum 5. Juli 2024 (Reigning Phoenix Music) auf sich warten, die Band um Bassist Olli-Pekka „Oppu“ Laine (Amorphis, Barren Earth, Mannhai) präsentierte nun aber bereits die zweite digitale Single aus dem Werk, auf der mit Mikko Kotamäki (u.a. Swallow The Sun) abermals ein renommierter Gast zu hören ist. Geprägt von Kotamäkis unwiderstehlichem Gesang, öffnet The Dawns In Nothingness mit unheilvollem Glockengeläut, Krähenkrächzen und Akustik-Gitarrenklängen das Tor zu Beyond The Aeons und damit zu einem der wohl meisterwarteten Death-/Prog-Alben des Jahres. Das mitreißende Stück setzt die Messlatte mit seinem treibenden, düsteren Charakter direkt hoch an, lässt aber gelegentlich Platz für die bandtypisch psychedelisch angehauchten Gitarren- und Keyboardsoli.

Bandkopf Laine erläutert: „Bei diesem Song handelt es sich um einen unüblichen Mix aus Black- und Death-Metal, Rock und mittelalterlichem Mönchsgesang, ergänzt von Swallow-The-Sun-Sänger Mikko Kotamäki. Und auch wenn die Texte auf der Platte recht persönlich ausgefallen sind, so sollte die schwermütige Lyrik, wie sie hier vorliegt, doch nicht immer wörtlich genommen werden. Das gehört einfach zum klassischen Doom-Metal-Ethos in seiner reinsten Form!“

Bestellt das Album im physischen Format eurer Wahl (CD-Digi, umweltfreundliches, marmoriertes „Dusk Of Vex“-Recycling-Vinyl) vor, merkt es auf eurer favorisierten Streamingplattform vor oder sichert es euch schon jetzt digital, um The Dawns In Nothingness [feat. Mikko Kotamäki] und Human Amoral [feat. Tomi Joutsen] sofort zu erhalten: https://octoploid.rpm.link/beyondtheaeonsPR