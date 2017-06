PARADISE LOSTs 15. Studioalbum »Medusa« wird am 1. September über Nuclear Blast erscheinen. Mit diesem neuen Longplayer kehrt der britische Kultact zu seinen Anfängen zurück und liefert das härteste Album der letzten fünfzehn Jahre, das zermalmenden Doom Metal mit Nick Holmes‚ finsteren Deathgrowls und rauen organischen Klängen verbindet – eine neue Ära der britischen Misere wartet am Horizont!

Das Coverartwork wurde von Branca Studio entworfen und zeigt die berüchtigte Gorgone Medusa aus der griechischen Mythologie mit Giftschlangen als Haaren, die jeden zu Stein erstarren lässt, der es wagt, in ihre Augen zu blicken. Gitarrist Greg Mackintosh erklärt das Artwork:

„Während wir »Medusa« schrieben und uns klar wurde, worauf die Songs hinauslaufen, mussten wir einen Künstler finden, der unsere künstlerische Richtung ideal visuell umsetzen konnte. Nach einer längeren Suche fand ich Branca Studios. Sie haben ein tolles Auge für Design und ihre moderne Herangehensweise an einen Retrostil passte wirklich zu unserem Album. Ihnen gelang eine farbenfrohe Mischung mit diesem Vintagelook, ohne dabei jedoch das klassische PARADISE LOST Gefühl aus den Augen zu verlieren.“

Über die Entscheidung, Medusa als Gallionsfigur für das Album zu wählen, berichtet Sänger Nick Holmes:

„Ich war fasziniert davon, was Medusa neben ihrem klassischen Gesichtspunkt noch für metaphorische Bedeutungen enthält. So funktioniert der Titel auf mehrere Art und Weisen. Aus einer nihilistischen Sicht packte es mich besonders, da auf der Wikipediaseite geschrieben steht: ‚Der Versuch nicht in ihre Augen zu blicken, repräsentiert das Verlangen danach, die augenscheinlich deprimierende Realität zu verdrängen, dass das Universum letztendlich bedeutungslos ist‘. Den Titel hatten wir somit in der Tasche!“

Außerdem hat die Band eine besondere Releaseshow angekündigt, die am 1. September im geschichtsträchtigen LKA Longhorn von Stuttgart stattfinden wird. Nur an diesem Abend werden PARADISE LOST ihr komplettes Album in voller Länge präsentieren – und weitere Überraschungen für diesen exklusiven Event werden bald enthüllt! Sichert Euch schnellstmöglich die limitierten Tickets hier:

http://www.nuclearblast.de/de/262568

Kurz darauf bringen PARADISE LOST ihre Labelkollegen und gefeierten US-Doomster PALLBEARER mit auf eine große Europatour, sodass der Abend unter einem wahrhaft finsterem Stern steht.

Seht PARADISE LOST an diesen Daten:

01.09. D Stuttgart – LKA Longhorn *EXCLUSIVE RELEASE SHOW*

mit PALLBEARER & SINISTRO

27.09. LUX Esch-SurAlzette – Kulturfabrik

28.09. D Herford – X

29.09. DK Copenhagen – Pumpehuset

01.10. N Oslo – John Dee

03.10. FIN Helsinki – Nosturi

07.10. DK Aarhus – Voxhall

10.10. CZ Brno – Fleda

11.10. SK Bratislava – Randal

13.10. SRB Belgrade – Dom Omladine

14.10. HR Zagreb – Boogaloo

15.10. H Budapest – Dürer Kert

18.10. D Nuremberg – Hirsch

19.10. D Frankfurt – Batschkapp

20.10. D Saarbrücken – Garage

21.10. CH Geneva – L‘Usine

28.10. I Fontaneto D’Agogna – Phenomenon

29.10. D Munich – Theaterfabrik

30.10. CH Pratteln – Z7

03.11. UK London – Electric Ballroom

04.11. UK Leeds – Damnation Festival

06.11. NL Utrecht – Pandora

07.11. NL Tilburg – 013

08.11. D Cologne – Live Music Hall

09.11. D Berlin – Columbia Theater

10.11. D Weissenhäuser Strand / Ostsee – Metal Hammer Paradise (nur PARADISE LOST)

Oder seht die Band bereits im Sommer auf den folgenden Festivals:

02.07. GR Athen – Rockwave Festival

14./15.07. S Gävle – Gefle Metal Festival

21.07. PL Katowice – Metal Hammer Festival

22.07. D Esslingen – River-Side Festival

30.06. E Barcelona – Rock Fest

03. – 05.08. D Wacken – Wacken Open Air

11.08. A Graz – Metal on the Hill

13.08. B Kortrijk – Alcatraz Festival

18. – 20.08. F Saint-Nolff – Motocultor Festival

25./26.08. D Wörrstadt – Neuborn Open Air

08.09. UAE Dubai – The Music Room (Majestic Hotel)

PARADISE LOST sind:

Nick Holmes | Gesang

Greg Mackintosh | Leadgitarre

Aaron Aedy | Rhythmusgitarre

Steve Edmondson | Bass

Waltteri Väyrynen | Schlagzeug

