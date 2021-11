Filmtitel: Penoza – Die Rächerin

Sprachen: Deutsch, Niederländisch

Untertitel: Deutsch

Laufzeit: ca. 116 Minuten

Genre: Actionthriller, Krimi, Drama

Release: 25.11.2021

Regie: Diederik Van Rooijen

Link: www.square-o-n-e.com/

Produktion: SquareOne Entertainment

Schauspieler:

Anahí De La Fuente, Armando del Río, Hajo Bruins, Loek Peters, Medina Schuurman, Monic Hendrickx, Niels Gomperts, Olga Zuiderhoek, Peter Blok, Raymond Thiry, Sigrid Ten Napel, Stijn Taverne

Die deutsche Videopremiere des niederländischen Kinohits Penoza steht seit wenigen Tagen über SquareOne Entertainment zur Verfügung. In fast zwei Stunden pendelt der Streifen zwischen Actionthriller, Krimi und Drama hin und her. Unter der Führung von Diederik Van Rooijen blüht die niederländische Produktion mit vielen spannenden, noch unbekannteren Schauspielern auf. Den großen Erfolg der eigentlichen Serie Penoza griff Diederik van Rooijen auf, um die Geschichte über die wohl berühmteste Drogenbaronin der Niederlande Carmen van Walraven in dem heutigen Spielfilm fortzuführen. Bei unseren Nachbarn waren die Produktionen absolute Kassenschlager und somit wächst auch das Interesse bei uns in Deutschland an Penoza, das vom Namen eher an eine italienische Mafiaverfilmung erinnert.

Die Story von Penoza – Die Rächerin:

Um die Familie und Kinder vor alten Feinden zu schützen, täuscht die Schwarze Witwe (Carmen van Walraven) ihren Tod vor und taucht in einem kleinen kanadischen Dorf unter, wo sie als Kellnerin in einem Diner zwischen Holzfällern und Landarbeitern arbeitet. Dort bleibt es jedoch nicht wie gedacht ruhig, Carmen van Walraven wird in einen blutigen Konflikt ihrer Kollegin verwickelt, bei dem sie den Stalker ersticht und dadurch in die Ermittlungen gerät. Schlussendlich fliegt Carmen auf, woraufhin sie von der kanadischen Polizei nach Amsterdam zurückgeschickt wird, um dort vor der heimischen Kripo zu den Morden und Drogentransporten aus der Vergangenheit auszusagen. Das wiederum soll nicht das einzige Problem bleiben. Auch das mexikanische Drogenkartell riecht die Fährte und schließt sich der Verfolgung an. In den Niederlanden steht ihre Familie daher im Kreuzfeuer und nicht wie gedacht im Schutz durch die Flucht nach Kanada. Die offenen Rechnungen sollen nach aller Macht beglichen werden und bringen Carmen in ein heikles Gefecht mit ihren mexikanischen Widersachern, die auf Rache aus sind.