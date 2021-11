Hypocrisy: „Worship“ erreicht als erstes Metal-Album im Weltraum neue Höhen

Am 26. November wurde das neueste Werk Worship von Hypocrisy über Nuclear Blast Records veröffentlicht. An diesem Abend präsentierte die Band ihren Fans eine besondere Hörsession, bei der ein Video gezeigt wurde, in dem das Vinyl in die Stratosphäre geschickt wurde.

Die Reise wurde mit einer speziell angefertigten Trägerrakete durchgeführt, die die Platte durch die Atmosphäre trug und stützte. Das Fahrzeug wurde von einem großen, mit Wasserstoff gefüllten Ballon angehoben und erreichte eine maximale Höhe von über 36,57 km (120.000 Fuß) über der Erde. Es fiel mit Geschwindigkeiten von über 200 Meilen pro Stunde (ca. 322 km/h) auf die Erde zurück, bis es wieder in die Troposphäre (in der wir alle leben) eintrat, wo der eingebaute Fallschirm das Raumschiff bis zur Landung auf ein sanftes Schritttempo verlangsamte.

Seht euch das vollständige Video dieses historischen Starts hier an:

