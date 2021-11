Jason Aldean – Macon

Lust, noch einmal über den Tellerrand zu blicken, bevor wir in die hektische bzw. besinnliche Weihnachtszeit abbiegen? Der 44-jährige Musiker Jason Aldean gibt uns seit gut drei Wochen einen weiteren Einblick in seinen Country Rock, der mit vielen Ruhepolen ausgestattet ist. Seit 2005 hat er elf Alben veröffentlicht. Das neuste, Macon, wurde über Broken Bow Records und BMG Rights Management produziert und kommt auf satte 52 Minuten. Aldean wurde dreimal zum ACM Entertainer Of The Year ausgezeichnet. Damit nicht genug, ganze fünf Milliarden Streams wurden auf seine Songs gezählt und mehr als 20 Millionen verkaufte Alben stehen für seine erfolgreiche Solokarriere. Doch ist Jason auch ein richtiger Rocker? Die Frage muss man mit Macon mit Nein beantworten. Genau wie bei 9 steckt mehr Pop Rock als griffiger Wüsten Groove in der Feder von Herrn Aldean. Gemeinsam mit seiner Band geht er bewusst in die Pop dominierende Sparte und hat damit seit Jahren Erfolg. Beide Produktionen nebeneinandergelegt und die Handschrift der Zielgruppe wird noch offensichtlicher. Schade für uns alle, die lieber richtigen Southern Rock hören wollen, ohne permanent durch die hoch bezahlte Mainstream Landschaft gejagt zu werden. Was bleibt, ist eine coole Stimme, die viele Facetten aufweist und auch in härteren Gangarten zurechtkommen würde. Stücke wie If Didn’t Love You transportieren Emotionen, die den Hörer ergreifen können, wenn sie nicht schon beim Frühstückskaffee den Headbanger Propeller anwerfen. Heaven von Bryan Adams funktioniert auch einfach immer und setzt einen Höhepunkt, den man, egal ob man möchte, nicht wegdiskutieren kann. Trotzdem unterm Strich zu dünn, um euch diesen Tellerrandversuch ans Herz zu legen. Mein Favorit bleibt im Vergleich zudem 9, was ihr euch eher mal geben könnt. Fans bekommen, was hier nicht vergessen werden darf, noch fünf Livenummern serviert.

