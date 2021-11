Titel: Brutal Vision – Volume 4

Spiellänge: 148:25 Minuten

Genre: Metal, Death Metal, Pagan Metal, Thrash Metal, Hardcore, Metalcore

Release: 26.11.2021

Label: Deafground Records

Link: https://www.deafground.com/de/

Tracklist:

Mir Zu Feier – Totentanz Critical Mess – Generation Fork Horseman – Kissing Dirt Leechcraft – Purgatory Kratr – Schwarzferber Apava – Venom Drown My Day – Battle Royale Distraction – Generation Why Charger – Automatical War Cerebral Invasion – Public Execution Erasement – Black Mass Restructive – Rabbit In My Head The Tex Avery Syndrome – Circle Around The Sun Sudden Decay – Judas Psycho Toaster – Lights Out Linseed – Enemy Grai – Song Of Dead Water Burden Of Life – Pisces Kings Winter – Forging The Cataclysm All Will Know – Stain The White Lone Survivors – Lost in My Mind Athorninside – No Escape Disrooted – Dionysus Wings Alqemiste – Lunatic Bury Me Alive – No Regrets Endeavour – Island Of Sirens Exposed To Noise – The Ocean Death By Dissonance – Traktat Eines Zweifelnded Nemoreus – Mountain High Metalmind – Stading Tall Primal Love Machine – All At Once Ghosther – H.O.P.E. Nika Timos – Crash

Die musikalische Vision von Deafground Records liegt auf der Hand. Mit der Samplerreihe Brutal Vision von Noizgate Records hat das Bielefelder Label eine weitere Möglichkeit gefunden, um die regionalen Bands an die breite Masse heranzutragen. Gleich 33 Gruppen stellen auf der vierten Auflage ihr Kunst zur Verfügung und wollen mit ihrem Song bei euch punkten. Zudem verpacken die Macher die aktuellen irdischen Probleme gebündelt auf zwei Silberlinge. Frei nach dem Motto „wenn nicht jetzt, wann dann“, drehen ihre Gruppen auf und zeigen mit ihren Fingern auf die globalen Missstände. Technisch gibt es dafür keine Regeln, Hauptsache, es kracht ordentlich aus den Boxen. Die Subgenres werden breit gefächert, vom melodischen Death Metal über neutrale Metal Riffs bis hin zu chaotischem Hardcore oder Metalcore Beats – alles bekommt man auf Brutal Vision mundgerecht portioniert. Erschienen ist der Sampler am 26.11.2021 über das Schwesterlabel Deafground Records, welches mit Noizgate Hand in Hand arbeitet.

Neben deutschen Texten dringen auch englische Lyrics in die Ohren. Vielseitig mit arrangierten Newcomern versehen, wollen alle Beteiligten nur eins, eure Ohren erreichen und eine Chance bekommen, gehört zu werden. Auf einzelne Bands einzugehen wäre in diesem Fall meiner Meinung nach absolut unfair. Was man festhalten kann: Es gibt nicht einen Totalausfall auf den beiden Discs, die man ohne Probleme laufen lassen kann. Durch die Abwechslung wird dem Hörer zu keiner Zeit langweilig und findet nach Möglichkeiten den ganz persönlichen Höhepunkt, den man dann weiter mit einem Album der Band vertiefen kann.