Pilots Of The Daydreams: erste Singlerelease der Schweizer Rockband

«Wir sind sehr stolz auf unser erstes Singlerelease Angels Are Real. Hört den Track, er öffnet das Herz», so der Tenor der 2019 neu gegründeten Schweizer Rockband. Angels Are Real ist das erste und offizielle Singlerelease und zugleich die Premiere des gleichnamigen Albums der Schweizer Rockband, welches am 1. März 2021 veröffentlicht wird. Der Track handelt von der aktuellen Zeit, in welcher die Menschen vieles hinterfragen und ihr Leben mehr denn je reflektieren. Gleichzeitig befindet sich der Mensch im Wandel der neuen Zeit – die Transformation in ein höheres Bewusstsein – die es zu entdecken gibt. Ein Symbol für diese Zeit ist die Erscheinung von Engeln, welche auf unterschiedliche Weise wahrgenommen werden. Diesem Moment wird im Track Rechnung getragen und bildet mit seinem Refrain den Fokus auf das Thema «Angels Are Real». Die Band treibt den Song atmosphärisch mit leidenschaftlich gesungenen Vocals nach vorne und reflektiert die Trademarks der Band – emotionaler Rock, atmosphärisch und eindringlich performt. Für alle die auf tiefgreifenden Rocksound stehen.

Pilots Of The Daydreams spielen kraftvolle und ausdrucksstarke Rockmusik. Der Sound soll nicht als Vintage oder Retro verstanden werden, sondern als moderne Fassung davon. Die drei Schweizer legen Wert auf sphärische und energiegeladene Arrangements der Eigenmarke und bestechen mit einem unverwechselbaren Gesang. Die Musik ist laut eigenen Angaben kein Fastfood, sondern «Handmade» mit Langzeiteffekt für Rockbegeisterte.

Die Musiker stammen aus der Ostschweiz (Thurgau und St.Gallen). Das aktuelle Line-Up besteht aus: Marco Predicatori (Leadvocals & Guitars), Walo Bortoletto (Bass), Biagio Anania (Drums & Percussions). Pilots Of The Daydreams sind ein Grund für die Veränderung der Herzfrequenz, steigern den Puls und durchfluten die Venen des Publikums mit «High-Energy-Rock».

Erstes Singlerelease Angels Are Real ist am 26.12.2020 veröffentlicht worden und ist eines von drei Singleauskoppelungen.

Das gesamte Album wird am 1. März 2021 veröffentlicht – 10 Tracks über die Spiritualität, Liebe, Engel und emotionale Achterbahnen im Leben.

Erhältlich als Digi-Pack-CD & digital Album Vorbestellungen: https://www.cede.ch/go/?aid=17263739&lang=de

Angels Are Real Tracklist:

1. Angels Are Real

2. Lost Brotherhood

3. Picture Of My Sin

4. That’s What We Are

5. Calling The Gods

6. Closer To The Sky

7. God’s Fire

8. Starlight

9. Hunted By Love

10. Walk On Water

https://potd.ch/

https://www.facebook.com/potdrock