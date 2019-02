Queensryche: kündigen sechs Konzerte in Deutschland an

Queensryche kündigen für den kommenden Sommer sechs Konzerte in Deutschland an, wobei die Headliner-Shows von den Magazinen Rock Hard und Legacy präsentiert werden. Die amerikanischen Progressive Metal Vorreiter werden sowohl ihr für den 1. März angekündigtes fünfzehntes Studioalbum The Verdict als auch jede Menge Klassiker mit im Gepäck haben. Eine aktuelle Liste aller kommenden Shows findet sich weiter unten in dieser Pressemitteilung.

Queensryche erklären: „Wir können es kaum erwarten, wieder in Europa auf Tour zu gehen“, kommentiert Sänger Todd La Torre. „Wir freuen uns riesig darauf, euch alle dort zu sehen und euch unser neues Album vorzustellen. Wir bedanken uns für eure Treue und Unterstützung.“

Queensryche wurden im Jahr 1981 in Bellevue bei Seattle im Bundesstaat Washington, USA zunächst unter dem Namen The Mob gegründet. Die Amerikaner erspielten sich schnell ein internationales Publikum und bereits ihr Debütalbum The Warning aus dem Jahr 1984 erfreute sich sowohl bei Fans als auch Kritikern großer Beliebtheit. Ihren Ruf als innovative Band zementierten Queensryche im Jahr 1986 mit dem zweiten Langspieler Rage For Order. Der ganz große Durchbruch kam zwei Jahre später mit Operation:Mindcrime, welches in die Top 10 der best verkauften Konzeptalben aller Zeiten einstieg. Das folgende Werk Empire (1991) brachte den Amerikanern noch größere Verkaufserfolge ein und die mit dem MTV Viewers Choice ausgezeichnete Single Silent Lucidity machte die Band auch außerhalb der Metal-Szene populär. Queensryche blieben dem progressiven Heavy Metal jedoch treu und veröffentlichten zahlreiche weitere Alben, die sie auf oft ausverkauften Touren präsentierten. Die Band hat mittlerweile weltweit mehr als 30 Millionen Tonträger verkauft und veröffentlicht im März mit The Verdict ihr nächstes Meisterwerk.

25 JUL 2019 Berlin (DE) SO36 (+Mirror Plain + Firewind)

30 JUL 2019 München (DE) Free & Easy at Backstage (+Mirror Plain + Firewind)

31 JUL 2019 Aschaffenburg (DE) Colos Saal (+Mirror Plain + Firewind)

02 AUG 2019 Wacken (DE) Wacken Open Air

15 AUG 2019 Saarbrücken (DE) Garage (+Mirror Plain)

17 AUG 2019 Essen (DE) Turock Open Air

