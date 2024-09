Rhett Forrester: veröffentlicht rares Video-Material im Studio bei den Aufnahmen zu den „Dr. Dirty Sessions“

Toronto, Kanada – BraveWords Records freut sich, allen Rhett Forrester-Fans nie zuvor gesehenes Filmmaterial von Rhett im Studio mit Rob Robbins bei den Aufnahmen zu den Dr. Dirty Sessions zu präsentieren. Diese Videos fangen ein, was jeder jetzt auf der Veröffentlichung von Rhett Forrester & Rob Robbins – The Complete Dr. Dirty Sessions hören kann. Ursprünglich unter dem Bandnamen Dr. Dirty von 1992-1993 veröffentlicht, wurden die Songs von Scot Gaines und Rob Robbins geschrieben, bevor Forrester die damals neue Band komplettierte.

Seht euch Rhett Forrester & Rob Robbins im Studio (hier) an:

Rob Robbins sagte zu den Studioaufnahmen: „The Clearlake Audio Studio footage was bitter sweet. It would be the last bits of video of Dr. Dirty together in one room. Little did we know that only a few months down the road it would be over and less than a year later Rhett would be gone.“

The Complete Dr. Dirty Sessions 1992-1993 – Tracklisting:

1. Coming Home

2. Redbone Rock

3. Love Song

4. Rescue Me

5. Too Little Too Late

6. Smokin’ Gun

7. Hold On

8. In And Out

9. It’s A Little Too Much (Unreleased Track)

10. Amazing Grace (Unreleased Track)

11. Rescue Me (Unreleased Clearlake Studios Session)

12. Love Song (Work Tape)

13. Rescue Me (Work Tape)

14. Too Little Too Late (Work Tape)

15. Hold On (Work Tape)

16. In And Out (Work Tape)

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

The Complete Dr. Dirty Sessions 1992-1993 streamen oder kaufen unter: https://smarturl.it/RhettForrester

Auf diesem von Robbins produzierten Album wird Forresters markanter Gesang von einem talentierten Ensemble von Musikern begleitet, darunter Rob Robbins an der Gitarre, den Keys und dem Gesang, Rod Albon am Bass, Brent Gattoni am Schlagzeug und Matt Whale, der die Keys bei dem Stück Hold On beisteuert. Rhett Forrester, bekannt für seine kraftvolle Stimme und Bühnenpräsenz, steht auf diesem Album im Mittelpunkt.

The Complete Dr. Dirty Sessions gibt dem Hörer einen Einblick in Forresters musikalische Einflüsse, die seinen Stil während seiner „kanadischen Amtszeit“ geprägt haben… Rhett hatte gegenüber Robbins angegeben, dass seine größten Einflüsse Paul Rodgers und Steven Tyler waren.

Die Tracks des Albums heben Forresters dynamische Bandbreite und seinen Vortrag hervor, um die Songs zum Leben zu erwecken. Laut Produzent Rob Robbins „war es ein Vergnügen, an diesen Sessions zu arbeiten und sie aus den Tiefen der Archive zu restaurieren – es ist großartig, dass bisher unveröffentlichte Songs endlich das Licht der Welt erblicken.“

Fans von Forrester werden die Gelegenheit zu schätzen wissen, einige seiner letzten Gesangsauftritte vor seinem frühen Tod im Jahr 1994 zu hören. The Complete Dr. Dirty Sessions ist eine Hommage an Forresters Vermächtnis und seinen Beitrag zur Rockmusikszene und bietet ein unvergessliches Hörerlebnis für alte und neue Zuhörer. Die digitale Veröffentlichung enthält zahlreiche exklusive Bonustracks, die den musikalischen Vorhang über die letzten Jahre von Rhett weiter öffnen.