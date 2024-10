Prophets Of Addiction: veröffentlichen ihr neues Album „Face The Music“

Toronto, Kanada (25. Oktober 2024) – Die an der Westküste beheimateten Glam, Punk ’n‘ Roller Prophets Of Addiction haben ihr neues Album Face The Music über BraveWords Records veröffentlicht. Leadsängerin Lesli Sanders über die ersten Reaktionen auf das Album und die erste Single: „Bisher waren die Kritiken sehr positiv und haben sich wirklich auf die Texte konzentriert und sie zur Kenntnis genommen. Etwas, auf das ich sehr stolz bin, da ich glaube, dass es eine aussterbende Kunst ist.“

Das Album Face The Music kann unter https://smarturl.it/prophetsofaddiction gestreamt oder gekauft werden.

Face The Music Tracklist:

1 – Flavor Of The Danger

2 – Let’s Get High

3 – Slippin‘ Away

4 – Walk The World

5 – Maggie May

6 – Superhero

7 – I Want You To Know

8 – Hollywood

9 – Wasted Tears

10 – Last One In The Bar

11 – Take Me To Your Leader

Prophets Of Addiction sind:

Lesli Sanders – Gesang, Gitarre

Phil Soussan – Bassgitarre, Piano, Mandoline, Percussion, Gesang

Wayne Stokely – Schlagzeug, Gesang

Tchad Drats – Gitarre, E-Bow, Gesang

G.G. – Gitarre, Gesang

Terry Bratsch – Akkustikgitarre, Gesang

Website: https://www.prophetsofaddiction.com

Facebook: https://www.facebook.com/TheProphetsofAddiction

Reaktionen zum aktuellen Album:

„Prophets Of Addiction ist ein modernes Hanoi Rocks trifft auf The 69 Eyes mit vielen Pop-Hooks und Whisky-getränktem Gesang.“ – Metal Sludge

„Diese Jungs haben einen amerikanischen Smash-Hit in ihrem Schoß… Ich habe Leslis Songwriting immer genossen, er ist wirklich ein ausdrucksstarker Geist.“ – J.B. Frank, Kingdom Come

„Wenn du also, wie ich, ein großer Fan des Dogs D’Amour / Erotics / Quireboys-Stils des schmierigen Geschichtenerzählens bist, dann wirst du diese feine Auswahl an Songs aus der Unterwelt des Lebens absolut unverzichtbar finden.“ – Sleaze Roxx

„Pfund für Pfund, von vorne bis hinten, enthält es mehr hochqualitative Riffs auf einem Raum.“ – Sentinel Daily

„Es ist 70er Jahre Glam/Punk Musik mit einem modernen Spin, sowohl produktionstechnisch als auch talenttechnisch, raue Gitarren, hüpfende Rhythmen und Texte, die oft wirklich etwas bedeuten.“ – Rough Edge

„Eine Platte, die viele Gitarrenrock-Puristen ansprechen wird.“ – Mayhem Rockstar Magazin