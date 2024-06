Paul Di’Anno’s Warhorse: kündigen ihr selbstbetiteltes Debütalbum an, das am 19.07. über BraveWords Records erscheinen wird

Paul Di’Anno’s Warhorse geben bekannt, dass ihr selbstbetiteltes Debütalbum am 19. Juli weltweit über BraveWords Records erscheinen wird. „Metal“ Tim Henderson von BraveWords Records: „The killer is on the loose again and original Iron Maiden singer Paul D’Anno is riding his Warhorse into new battles with eyes of fire and a fighting spirit. Wrath children pay attention!“

Paul Di’Anno’s Warhorse – Here Comes The Night (Offizielles Video) hier:

Paul Di’Annos Warhorse, mit Limited Edition Signed Card (nur 333 Exemplare) vorbestellen: https://smarturl.it/Warhorse

Paul Di’Anno spricht über sein neues Album: „Paul Di’Anno’s Warhorse is my first studio project after many years of being away from the studio and not performing. I remember when we announced that we were recording an album in Croatia with completely unknown musicians, many were shocked and no one knew in which direction we would go. Warhorse exudes pure energy and reflects everything I went through while recording the album.“

Hrvoje Madiraca fügt hinzu: „This record is a product of hard work combined with the voice of the man, the myth and the legend of our dear Wrathchild! Old school metal you want. That s what you’ll get!“

Ante Pupačić, bekannt als „Pupi„, fährt fort: „When it comes to music, I’ve done all sorts of things, but I’m particularly proud of this album. Two years of work, composing, arranging, recording, editing, deleting, and so on. We went through all kinds of emotions, from euphoria to agony. Each song was carefully polished to achieve its current form. On the album, everyone added their touch, both Hrvoje and I, in terms of lyrics, music, and production, all ennobled by the powerful vocals of our legend, Paul Di’Anno.“

Paul Di’Anno’s Warhorse – Tracklisting:

1. Warhorse (A. P. Pupi, H. Madiraca)

2. Get Get Ready (H. Madiraca, A. P. Pupi)

3. Go (A. P. Pupi, H. Madiraca)

4. Stop The War (H. Madiraca, A. P. Pupi)

5. The Doubt Within (A. P. Pupi, H. Madiraca)

6. Here Comes The Night (H. Madiraca, A. P. Pupi)

7. Tequila (Chuck Rio)

8. Forever Bound (A. P. Pupi, H. Madiraca)

9. Precious (Martin L. Gore)

10. Going Home (H. Madiraca, A. P. Pupi)

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Produktion und Arrangement: Pupi und Madiraca

Aufnahmen: Studio Pupi

Schlagzeugaufnahmen: Studio Deva, (außer Schlagzeug im Song Warhorse – Barnyard Studio)



​​​Mixing: A. P. Pupi

Mastering: Dado Marušić Deva (außer Going Home und The Doubt Within – Ante Pupačić Pupi)

Fotografie: Dado Marušić Deva (außer Madiracas s/w von Nikola Brnaba)

Album Cover Art / Logo Design: J.M. NavigatorGastmusiker:

Becky Baldwin (Bassgitarre bei den Songs: 1, 2, 3, 4, 6, 9)

Petar Šantić (Schlagzeug bei den Songs: 2, 3, 4, 6, 8, 10), (Bassgitarre bei Song 10)

Joe Lazarus (Schlagzeug bei Song 1)

Andro Banovac (Backing Vocals bei den Songs: 6, 7, 8, 9, 10)

Danijel Stojan (Schlagzeug bei Song 5)

Nikolina Belan (Backing Vocals bei Song 9)

Über Paul Di’Anno’s Warhorse:

Der Kern der Band und Gründer sind Paul Di’Anno, Gesang, Hrvoje Madiraca, Gitarre und Ante Pupačić Pupi, Gitarre.

Paul Andrews, ein britischer Sänger, der besser unter seinem Künstlernamen Paul Di’Anno bekannt ist, begann seine fast ein halbes Jahrhundert andauernde Karriere explosionsartig mit Iron Maiden, als er mit der EP The Soundhouse Tapes und den Alben Iron Maiden und Killers die Grundlagen des Heavy Metal für immer zementierte. Mit zeitlosen Hits wie Iron Maiden, Remember Tomorrow, Running Free, Phantom of the Opera, Killers, Wratchild, Murders In The Rue Morgue, Purgatory usw. beeinflussten sie zahlreiche Musiker und Bands und waren für die Entstehung oder Entwicklung vieler Subgenres der Metal-Musik verantwortlich.

Paul ist als einer der produktivsten Sänger bekannt, der eine große Anzahl von Alben und anderen Veröffentlichungen hinter sich hat, entweder als Solokünstler oder als Mitglied von Bands wie Gogmagog, Di’Anno’s Battlezone, Praying Mantis, Killers, Rockfellas, Architects Of Chaoz oder Warhorse. In all seinen Inkarnationen wusste Paul immer einen Weg zu den Fans zu finden, mit zahlreichen Hits, kompromisslosem Gesang, was durch seine erfolgreiche Karriere und furiose Liveshows auf der ganzen Welt bestätigt wird.

In den letzten acht Jahren hatte Paul mit ernsten gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, die beinahe seine Karriere beendet hätten. Doch dank seiner treuen Fans, Freunde, Iron Maiden und seines starken Willens, die Krankheit zu überwinden, ist Paul wieder auf großer Welttournee, und er hat mit der Band Paul D’Anno’s Warhorse ein neues Album aufgenommen, das Mitte 2024 bei BraveWords Records erscheinen wird, einem neuen Label, das auch Bestandteil einer der stärksten Marken in der Heavy-Metal-Musik ist.

Diese Ikone des Heavy Metal mit dem Herzen eines Punkrock-Rebellen hat sich in seinem Leben nie geschont, aber er hat immer alles für die Musik und die Fans gegeben, weshalb sie ihm seit fast fünfzig Jahren treu gefolgt sind.

Warhorse ist die ursprüngliche Band/Projekt von Paul Di’Anno. Die erste Idee, eine Band zu gründen, entstand im Dezember 2021, als sich Paul und der Gitarrist Hrvoje Madiraca in Zagreb, Kroatien, trafen. Die Gründung und Namensgebung dieses Projekts erfolgte zeitgleich mit dem Schreiben und Aufnehmen neuer Songs, die unmittelbar nach dem Zusammenschluss von Paul und Hrvoje und damit der Gründung der Band begonnen wurden. Warhorse veröffentlichten unabhängig voneinander die DVD-Single Stop The War in einer limitierten Auflage von 666 Exemplaren und waren innerhalb weniger Tage ausverkauft. Es folgte das fantastische Lyrics-Video zu Stop The War, das Fans auf der ganzen Welt begeisterte. Für das Warhorse-Projekt konnten fantastische Gastmusiker für einige Songs gewonnen werden, und für fast jeden Song des Albums wird ein Video gedreht werden. Der Kern der Band selbst besteht aus den drei ‚Horsemen‘ Paul Di’Anno – Gesang, Hrvoje Madiraca – Gitarren und Ante Pupačić – Gitarren. Die Fans können bei den Warhorse-Liveshows eine Live-Explosion, musikalische Virtuosen und eine Top-Bühnenattraktion erwarten. Paul Di’Anno in der Stadionausgabe, wäre die treffendste Beschreibung. Warhorse ist eine Parallelband zu seiner klassischen Paul Di’Anno-Besetzung und im Gegensatz zu seiner Standard-Setlist werden die Warhorse-Konzerte mit Warhorse-Songs gespickt sein, ergänzt durch Iron Maiden-Klassiker und spezielle, unerwartete Covers, die von Paul Di’Anno ausgewählt wurden.

Warhorse sind:

Paul Di´Anno – Vocals

Hrvoje Madiraca – Gitarre