Electric Temple: feiert die Debütsingle „Big Black“

Die unabhängige US-amerikanische Rockband Electric Temple ist bereit, sich in der klassischen Hardrock/Metal-Community einen Namen zu machen. Die erfolgreiche Band hat ihr neues Video zur Single Big Black Hole veröffentlicht:

Der Einfluss ist von Anfang an spürbar durch die Kombination erfahrener Musiker, denn die Band besteht aus einigen echten Rockgrößen: Andrew Freeman (Last In Line, Lynch Mob, Offspring) am Gesang, Mike Duda (WASP) am Bass, Matt Starr (Ace Frehley, Mr. Big, KIX) am Schlagzeug und dem Gitarristen/Songwriter/Produzenten Tony Childs (Shanghai).

Der Song besticht durch ein musikalisches Arrangement, dessen treibende Gitarren, kraftvolle Vocals und die gesamte Instrumentierung den klassischen Metalelementen der alten Schule, ähnlich in Klang und Stil wie die klassischen Werke von Dio, AC/DC und Ozzy, jedoch mit einer modernen Produktion. Die dank des Mix-Wizards Chris Collier (Korn, Whitesnake, Mick Mars) einen frischen und willkommenen Klangtwist erhält. Das dunkle lyrische Thema des Songs nimmt uns mit auf eine Reise in unsere eigene menschliche Verfassung, die von Anfang an durch das schwere Gitarrenriff im Intro gut vorbereitet wird.

In ihrem Streben, die Flammen des Rock hell brennen zu lassen, tritt Electric Temple die Überzeugung an, dass „Rock Religion ist“. Tony Childs erklärt: „In den letzten Jahren habe ich eine schwierige Phase in meinem Leben durchgemacht, in der viele dunkle Dinge um mich herum passierten, sowohl bei geliebten Menschen als auch bei mir selbst. Ich brauchte eine kathartische Möglichkeit, damit umzugehen. Also begann ich schnell wie durch Osmose, Musik im richtigen Old-School-Metal-Stil zu kreieren, die ich liebte, aber selten mehr hörte. Es wurde schnell klar, dass es mich zurück in meine Jugend brachte, als Hardrock/Metal meine Religion wurde und mir half, mit den Problemen der Teenagerzeit umzugehen. Dieses Rockgenre hat heute immer noch die gleiche Wirkung auf mich und besitzt immer noch die heilende Kraft, die „meine Seele rettet“. Electric Temple greift aus dem Verlangen heraus, mich künstlerisch auszuloten, an einen Ort zu gehen, an dem ich frei „anbeten“ kann, und mein Mantra „Rock ist Religion“ zu überwinden.“