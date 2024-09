Detached: neue Single und Video „Brand New Day“ heute veröffentlicht

Detached ist ein symphonisches Metal-Projekt aus Italien, gegründet von Bassist Federico Tioli und Sänger Riccardo Tioli. Bekannt für seine theatralischen Atmosphären, verbindet die Musik klassische und progressive Einflüsse und formt eine Metal-Oper mit epischen Orchester-Elementen. Das selbstbetitelte Album erzählt eine düstere Geschichte, inspiriert von H. P. Lovecraft und der Horror-Popkultur, und behandelt zugleich tiefere Themen wie Depression und psychische Gesundheit. Dieses Konzeptalbum enthält mehrere vokale Charaktere und entfaltet seine Erzählung über zehn Kapitel, wobei jeder Song die Handlung vorantreibt.

«Brand New Day» Der Wecker läutete scharf und durchbrach Liams Schlaf. Mit einem kräftigen Schlag stellte er ihn ab und starrte eine Weile an die Decke. Ein schwerer Seufzer des Bedauerns markierte den Beginn eines neuen Tages. Zwischen den verschwommenen Erinnerungen der Nacht zuvor schluckte Liam eine Tasse Kaffee hinunter und machte sich auf den Weg durch den Garten zur Arbeit. Er versuchte, sich einzureden, dass alles in Ordnung sei, doch ein tiefes Gefühl der Leere nagte an seinem Geist. Was bringt Routine, Hingabe und die Sicherheit eines stabilen Lebens, wenn das Herz einsam bleibt? Und was bleibt, wenn sich niemand an dich erinnert? Während dieser Gedanke an ihm nagte, wusste er, dass er diesen Zyklus wieder und wieder durchleben würde, Tag für Tag.

Detached wird am 21.11.2024 weltweit über Power Blast Records erscheinen