Die New Yorker Heavy Metal-Kultband RIOT V stehen kurz davor, ihr bereits 16. Studioalbum »Armor Of Light« am 27. April via Nuclear Blast zu veröffentlichen.

Heute präsentiert die Band nun den zweiten Album-Trailer zum kommenden Meisterwerk.

Das neue Album wird auf farbigen Vinyl (schwarz, silber, rot) und als limitierte CD-Digipak-Edition erhältlich sein, beide Versionen enthalten die zwei Bonus-Tracks „Unbelief“ und den neu aufgenommene Klassiker „Thundersteel„.

Die CD-Digi-Edition enthält zudem eine Bonus-CD mit 13 Songs, aufgenommen auf dem legendären „Keep It True Festival“ 2015. Die Bonus-CD wurde von Sebastian „Seeb“ Levermann in den Greenman Studios (www.greenman-studios.de) gemixt und gemastert.

Die Tracklist liest sich wie folgt:

1. Victory

2. End Of The World

3. Messiah

4. Angel’s Thunder, Devil’s Reign

5. Burn The Daylight

6. Heart Of A Lion

7. Armor Of Light

8. Set The World Alight

9. San Antonio

10. Caught In the Witches Eye

11. Ready to Shine

12. Raining Fire

Bonus (Digipak):

13. Unbelief

14. Thundersteel (2018 Version)

