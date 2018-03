Die serbische Black-Metal-Speerspitze THE STONE geht in wenigen Tagen auf Tour. Geplant sind einige Dates in Europa, die gemeinsam mit den Schweden IXXI und den Tschechen Inferno absolviert werden. Zusätzlich wird es jeweils einen Local Support geben. Geplant ist die Tour, um das neue Material des „Teatar Apsurda„-Albums (Dezember 2017) auch live vorzustellen. Das siebte Studioalbum von THE STONE wurde von Fans wie Presse weltweit hochgelobt.

