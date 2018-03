Der Krieg tobt weiter… Die Old School-Death Metaller MEMORIAM stehen kurz davor, ihr zweites Studioablum »The Silent Vigil« am 23. März 2018 über Nuclear Blast Records zu veröffentlichen. Genau ein Jahr nach der Veröffentlichung des Debütalbums »For The Fallen«, präsentiert die Band mit dem neuen Werk eine authentische, rohe Flut der Zerstörung im Zeichen der alten Schule des Death Metals.

Heute enthüllt die Band endlich ihren zweiten Track-by-Track Trailer! Wenn du alles wissenswertes über die Songs ‚Bleed The Same‘, ‚As Bridges Burn‘, ‚The New Dark Ages‘, ‚No Known Grave‘ und ‚Weaponised Fear‘ erfahren willst, dann schau dir das Video hier an:

Den ersten Trailer seht ihr hier:

Kommentare

Kommentare