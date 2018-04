Ostern fällt dieses Jahr aus! Das gilt auf jeden Fall für die Stars von Rock Meets Classic, die sich seit Gründonnerstag intensiv und konzentriert auf den Auftakt der 9. RMC-Spielzeit am 4. April in Passau vorbereiten.

Mat Sinner, der musikalische Leiter von Rock Meets Classic, und seine Band haben sich zusammen mit Dirigent Bernhard Wünsch und dem 40-köpfigen RMC Symphony Orchestra an einem geheimen Ort in Crailsheim zurückgezogen, um die große Show perfekt einzustudieren, bevor dann ab Ostermontag die Rock-Legenden Eric Bazilian (The Hooters), Jesse Siebenberg & John Helliwell (Supertramp), Leo Leoni & Nic Maeder (Gotthard) sowie Michael Sadler von Saga zum Set stoßen.

Mat Sinner: „Es läuft hervorragend. Ostern hin oder her. Wie immer ziehen alle voll mit und haben jede Menge Spaß, gemeinsam mit unseren Stars etliche der größten Hits der Rockgeschichte perfekt einzuproben. Wir können alle kaum erwarten, dass es dann bald endlich losgeht.“

Bevor es soweit ist, rollt natürlich am Osterdienstag auch noch Headliner Francis Rossi mit seinem Status Quo Tourbus (inkl. eigenem Schlafzimmer) aus England in Crailsheim vor, um als letzter Stargast seine Superhits mit dem RMC-Orchester und der Mat Sinner Band einzuspielen. Rossi: „Ich bin schon etwas nervös, denn ich bin ja zum ersten Mal Teil dieser großartigen Show. Ich freue mich aber auch schon sehr. Ich bin überzeugt, dass die Geigen ganz fantastisch zu einem Quo-Song wie zum Beispiel Burning Bridges passen werden.“

Mittwoch früh setzt sich der komplette RMC Tour Tross dann Richtung Passau in Bewegung. Und abends öffnet sich dann in der Dreiländerhalle endlich erstmals der rote Vorhang – der Auftakt zu 14 fantastischen Shows der Rock Meets Classic Tour 2018.

Tournee-Veranstalter Manfred Hertlein erklärt: „Wir sind froh und stolz, unserem Publikum auch in diesem Jahr wieder tolle Helden der Rockmusik präsentieren zu können, die uns mit ihrer wunderbaren Songs alle schon seit Jahrzehnten berühren und durchs Leben begleiten. Der Zuspruch und die Begeisterung zeigen uns Jahr für Jahr, dass Rock Meets Classic den Menschen etwas bedeutet. Das war und ist unser großer Ansporn für 2018 und das wird auch 2019 beim 10-jährigen Jubiläum von Rock Meets Classic nicht anders sein.“

Rock Meets Classic 2018 mit den Helden der Rockmusik

from Status Quo: Francis Rossi

from Gotthard: Leo Leoni & Nic Maeder

from Supertramp: John Helliwell & Jesse Siebenberg

from The Hooters: Eric Bazilian

from Saga: Michael Sadler

& The Mat Sinner Band with the RMC Symphony Orchestra

Tourtermine 2018

04.04.2018 20:00 94036 Passau- Dreiländerhalle

05.04.2018 20:00 85053 Ingolstadt – Saturn Arena

06.04.2018 20:00 97072 Würzburg – s. Oliver Arena

07.04.2018 20:00 90471 Nürnberg – Arena Nürnberger Versicherung

08.04.2018 20:00 87435 Kempten – bigBOX Allgäu

09.04.2018 20:00 CH-8050 Zürich – Hallenstadion

11.04.2018 20:00 10963 Berlin – Tempodrom

12.04.2018 20:00 65929 Frankfurt am Main – Jahrhunderthalle

13.04.2018 20:00 CH-4052 Basel- St. Jakobshalle

14.04.2018 20:00 93059 Regensburg – Donau-Arena

15.04.2018 20:00 80809 München – Olympiahalle

17.04.2018 20:00 71638 Ludwigsburg – Arena

18.04.2018 20:00 89231 Neu-Ulm – ratiopharm arena

19.04.2018 20:00 68161 Mannheim – Rosengarten

Änderungen vorbehalten!

Eintrittskarten sind erhältlich unter www.eventim.de , an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter der Hotline 01806 – 57 00 35 (0,20 EUR/Verbindung aus dt. Festnetz / max. 0,60 EUR/Verbindung aus dt. Mobilfunknetz) sowie unter www.tourneen.com

