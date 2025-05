Saxon: Zusatzshow in Oberhausen bestätigt

Nach einer erfolgreichen ersten Tourphase und umjubelten Auftritten im Frühjahr setzen die Metal-Legenden Saxon ihre Hell, Fire And Steel Tour fort und kündigen eine exklusive Zusatzshow am 29. Juli 2025 in der Turbinenhalle 2 Oberhausen an.

Fans dürfen sich auf eine besondere Setlist freuen: Neben Klassikern aus über vier Jahrzehnten stehen Songs des aktuellen Albums Hell, Fire And Damnation sowie eine Hommage an das legendäre zweite Album Wheels Of Steel, das 2025 sein 45-jähriges Jubiläum feiert, im Mittelpunkt der Show.

Mit hymnischer Power und unverwechselbarer Live-Energie bleiben Saxon auch 2025 eine prägende Kraft der Heavy-Metal-Szene. Die Zusatzshow verspricht ein Konzerterlebnis voller Energie, Leidenschaft und ungebrochener Spielfreude.