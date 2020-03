Schloss Des Schreckens: erscheint am 09.04.2020

capelight pictures präsentiert den Horrorklassiker Schloss Des Schreckens mit neuem 4K-Transfer vom Original 35-mm-Negativ als 2-Disc Limited Collector’s Edition im Mediabook (Blu-ray + DVD). Filmlegende Deborah Kerr („Verdammt in alle Ewigkeit“) spielt die Hauptrolle in Jack Claytons („Der große Gatsby“) Meisterwerk des Horror-Genres, das zahlreichen anspruchsvollen Geisterfilmen der Filmgeschichte als Vorbild diente. Unterstützung beim Drehbuch erhielt der Regisseur von keinem Geringeren als dem Jahrhundertschriftsteller Truman Capote. Schloss Des Schreckens ist die Verfilmung von Henry James’ berühmter Novelle The Turn of the Screw. Das auf ihr basierende deutschsprachige Hörspiel trägt den Titel Die Unschuldsengel und ist Teil des umfangreichen Bonusmaterials des Mediabooks.

Schloss Des Schreckens: ist ab dem 9. April als 2-Disc Limited Collector’s Edition im Mediabook (Blu-ray + DVD) erhältlich.