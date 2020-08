Scorged: neues Video „Black Crowned Enemy“

Die Extreme Metal Band Scorged präsentiert mit Black Crowned Enemy das erste Video und die Vorabsingle vom kommenden Album Scorged, das am 25.09.2020 über El Puerto Records erscheint.

Das Video, in dem Sänger Denis Horbach von Anfang an das Heft des Handelns in die Hand nimmt, zeigt eindrucksvoll, was vom kommenden Album zu erwarten ist.

Die ebenfalls erscheinende digitale Single ist auf allen gängigen Plattformen erhältlich: https://backl.ink/142698239

Damit startet auch der Vorverkauf für das Album, sowohl digital als pre-save: https://backl.ink/142698236 als auch für die CD: https://shop.el-puerto-records.com/de/tontraeger/cd/52/scorged-scorged-s/t-cd

Scorged Tracklist:

01. Vengeance

02. Black Crowned Enemy

03. Wasted

04. Hell Glows Hot

05. Surveillance

06. Oppressor

07. Malignant Psychosis

08. Deep Contempt

09. Integrity

10. Materialism

Scorged Line-Up:

Anton Harth – Bass

Christian Mittermüller – Drums

Denis Horbach – Vocals

Gabriel Rothley – Lead Guitar

Jonas Schäfer – Rhythm Guitar

Scorged online:

https://www.facebook.com/SCORGED/