Seven Sisters & Mindless Sinner am 29.08.2025 auf der MTS-Bühne, Stadtfest Oldenburg

Event: Seven Sisters & Mindless Sinner – Seven Sinners Tour 2025

Bands: Seven Sisters, Mindless Sinner

Ort: MTS Records, Achternstr. 47 / 48, 26122 Oldenburg (Oldb.)

Datum: 29.08.2025

Kosten: kostenfrei

Zuschauer: ca. 200

Genre: Heavy Metal, Progressive Metal

Link: https://www.facebook.com/mts.lpscds/

Während in den Ballungsgebieten wie Hamburg oder auch Berlin der Anteil an Undergroundkonzerten kontinuierlich schrumpft, gibt es eine Gegenbewegung in der einen oder anderen kleineren Stadt. Oldenburg bei Bremen hat einen Metal-Fanclub und einen Plattenladen, in dem gefühlt 100.000 Platten rumstehen. Allerdings nicht nur Metal, auch andere stilistische Ausrichtungen sind zu finden. Das Stadtfest in Oldenburg beherbergt daher immer wieder interessante metallische Acts, wie Exciter oder Night Demon. 2025 machen Mindless Sinner aus Schweden und die Engländer von Seven Sisters auf dem Stadtfest in Oldenburg Station während ihrer gemeinsamen Seven Sinners Europe 2025 Tour.

Die MTS-Bühne ist direkt vor dem Plattenladen. Neben den beiden internationalen Combos, sind eine Vielzahl weiterer Bands auf dem Oldenburger Stadtfest vom MTS unterstützt unterwegs. Wie bei dem Angebot an Platten ist hier eine größere Bandbreite zu erleben. Unser Fokus liegt nach dem Rundgang über das Stadtfest jedoch auf den beiden internationalen Acts. Laut Plan sollen Seven Sisters um 20:30 Uhr auf der Bühne stehen. Sänger Kyle McNeill ist bereits vor Ort und plauscht mit den Fans, die sich ebenfalls bereits auf dem Stadtfest herumtreiben. Eintritt wird nicht erhoben. So bleiben immer wieder Menschen an der Bühne stehen und lauschen den Klängen. Je nach Promille ist die eine oder andere Gestalt für kurze Zeit dabei. Am Ende bleibt aber primär die metallisch orientierte Meute unter sich. Gerade Seven Sisters mit dem einen oder anderen progressiven Schlenker passen nicht in jeden Gehörgang.

Mit ein paar Minuten Verzögerung stehen Seven Sisters auf der Bühne und liefern einen Querschnitt ihres bisherigen Schaffens, wobei die aktuelle Platte Shadow Of A Fallen Star Pt.2 im Fokus steht. Solar Winds und Heart Of The Sun haben Laufzeiten von um die fünf Minuten. Dass das Quartett aber Andromeda Descending (A Fallen Star Rises) als finalen Track ankündigt, ist eine echte Hausnummer. Das Ding läuft mehr als 20 Minuten und hat diverse Drehungen und Wendungen. Von thrashigen Einflüssen der Marke Flotsam & Jetsam über Kraut Rock und Progressive Rock der 70er-Jahre gibt es die komplette Bandbreite der metallischen und rockigen Musik. Metalheads, die die aktuelle Scheibe noch nicht kennen, schauen entsprechend überrascht. Die Fans, die mit dem Material vertraut sind, feiern die Nummer vollkommen ab.

Aber auch Tracks wie The Artifice (Shadow Of A Fallen Star Pt.1) oder Highway Of The Night aus der Anfangszeit der Londoner Band machen Spaß, stehen aber im Schatten des übergroßen Andromeda Descending (A Fallen Star Rises). Wer auf komplexere Kompositionen steht, sollte sich unbedingt Seven Sisters ansehen. Wer das Topic gerne rockig mag, der wird von Phantom Spell, der zweiten Band von Fronter Kyle McNeill, abgeholt. Hier ist definitiv eine aufstrebende Band am Start, von der in naher Zukunft noch einiges zu hören sein wird.

Nach der Umbaupause ist der zweite internationale Act des Tages an der Reihe. Mindless Sinner sind im Gegensatz zu Seven Sisters alte Hasen. Die Band gehört mit zu den frühen metallischen Acts aus Schweden. Zunächst als Schülerband, später mit der zweiten Welle der NWoBHM und der EP Master Of Evil lieferten Mindless Sinner klassischen Metal der 80er-Jahre. Turn On The Power und Missin‘ Pieces folgten noch in den 80ern, dann war erst mal Schluss mit Musik und Bandleben. Das Keep It True Festival buddelte die Truppe aus Linköping 2015 aus. Die Herren fanden wieder Spaß an der Sache und die Familienplanungen waren abgeschlossen. The New Messiah 2015 folgten Poltergeist 2020 und vergangenes Jahr das bockstarke Werk Metal Merchants. Alle Alben liefern typischen Stoff für die Schnittmenge Keep It True und Headbangers Open Air.

Entsprechend setzt sich das Set von Mindless Sinner als ein Mix zwischen alten und neuen Stücken zusammen. Ob Speed Demon oder Metal Merchants vom 2024er-Release, Live And Die oder Turn On The Power aus den 80ern: Die Songs klingen nach authentischem 80er-Jahre-Metal, liefern Melodie und Härtegrad und gehen live gut zur Sache. Natürlich gehören die Klassiker wie Master Of Evil und We Go Together zu einem Mindless-Sinner-Gig und runden den starken Auftritt ab.

Eventuell ziehen die Organisatoren des Headbangers Open Air oder Keep It True Mindless Sinner beim Billing für die kommenden Veranstaltungen mit in Erwägung. Genauso wie Seven Sisters haben auch Mindless Sinner einen überzeugenden Auftritt in Oldenburg auf die Bretter gelegt. Es folgt sogar noch eine weitere Band namens Vlint, die aber erst gegen 23:30 Uhr startet und aus logistischen Gründen nicht mehr begutachtet werden kann. Die beiden Konzerte waren Grund genug, den Weg nach Oldenburg anzutreten.

Metalheads, die sich ins westliche Niedersachsen verirren, finden mit dem MTS einen interessanten Anlaufpunkt. Der Plattenladen ist auch Konzertveranstalter und baut gerade im Laden die Bühne um. Das ist noch nicht komplett abgeschlossen, wird aber in naher Zukunft der Fall sein. Dann finden in dem Plattenladen, kaum mehr als fünf Gehminuten vom Hauptbahnhof Oldenburg entfernt, nette Undergroundgigs statt. Namedroppig wäre zum Beispiel Blitzkrieg, Dead Lord, Wucan, High Spirit, Lady Beast oder Belzebong.