Sammy Hagar: kündigt neues Live-Album „Sammy Hagar & The Best of All Worlds Band – The Residency“ an

Sammy Hagar, Mitglied der Rock & Roll Hall Of Fame, hat die Veröffentlichung von Sammy Hagar & The Best of All Worlds Band: The Residency angekündigt, einem mit Hits gefüllten Live-Album, das während seiner gefeierten Las Vegas Residency im Jahr 2025 im Dolby Live at Park MGM aufgenommen wurde. Der Release ist für den 10. Oktober 2025 geplant.

Das Live-Album präsentiert Hagar und The Best of All Worlds Band, bestehend aus Michael Anthony (Bass, Gesang), Joe Satriani (Gitarre), Kenny Aronoff (Schlagzeug) und Rai Thistlethwayte (Keyboards, Gesang, Gitarre). Es umfasst 18 energiegeladene Live-Tracks, die Hagars legendäres Repertoire feiern, darunter einen tiefen Einblick in seine Zeit bei Van Halen, der erste seit über 20 Jahren. Der erste Vorabtrack, Summer Nights (Live), ist bereits jetzt auf allen DSPs verfügbar.

Seht euch das Video zu Summer Nights (Live) hier an:

Summer Nights (Live) hier streamen: https://ffm.to/sammyhagarsummernights

Sammy Hagar äußerte sich wie folgt: „Summer Nights was one of the first songs we wrote for the 5150 record, on our very first day in the studio. Eddie played me that guitar riff and I just started singing ‘summer nights and my radio,’ and the rest of the lyrics just came out like a river of consciousness. I don’t think there’s a better theme song for a beautiful summer night, so it had to be the first track this summer from the live album.“

Sammy Hagar & The Best of All Worlds Band – The Residency – Tracklist:

1. Encore, Thank You, Goodnight. (Live)

2. Top Of The World (Live)

3. Panama (Live) [physical only]

4. Summer Nights (Live)

5. There’s Only One Way To Rock (Live)

6. Humans Being (Live)

7. Right Now (Live)

8. 5150 (Live)

9. Poundcake (Live)

10. Ain’t Talkin‘ ‚Bout Love (Live)

11. Eagles Fly (Live)

12. Best of Both Worlds (Live)

13. Why Can’t This Be Love (Live)

14. Rock Candy (Live)

15. Mas Tequila (Live)

16. Heavy Metal (Live)

17. I Can’t Drive 55 (Live)

18. Love Walks In (Live)

18. When It’s Love (Live) [digital only]

Sammy Hagar zählt seit über vier Jahrzehnten zu den dynamischsten und produktivsten Künstlern der Rockmusik. Von seinem Durchbruch mit Montrose über eine multiplatinveredelte Solokarriere bis hin zu seinen Jahren als Frontmann von Van Halen, Chickenfoot, The Circle und aktuell The Best Of All Worlds Band hat Hagar weltweit über 50 Millionen Alben verkauft und Hymnen wie I Can’t Drive 55, Right Now und Why Can’t This Be Love veröffentlicht.

In den Jahren 2025 wird seine Best Of All Worlds Tour zu den umsatzstärksten Rocktourneen des Jahres gehören und mündet in eine erfolgreiche Residenz in Las Vegas im Dolby Live At Park MGM sowie in ein bevorstehendes Live-Album mit dem Titel Sammy Hagar & The Best of All Worlds Band: The Residency, das am 10. Oktober 2025 über Big Machine Rock erscheinen wird. Neben seiner Musikkarriere ist Hagar auch ein Pionier im Bereich Spirituosen und Lifestyle.

