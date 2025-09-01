Mélancolia: veröffentlichen Musikvideo zur Single „Lithia“ feat. Hunter Young

Die melbourner Blackened-Nu-Metal-Band Mélancolia hat am 29. August ihr mit Spannung erwartetes zweites Album Random.Access.Misery über Nuclear Blast und Greyscale Records veröffentlicht. Zudem wurde das Musikvideo zu Lithia veröffentlicht, in dem Hunter Young von Moodring zu sehen ist. Das Video kann hier angesehen werden:
„We are bringing a fresh sound to an otherwise stale scene, you will not hear what we are doing from anyone else“, erklärt die Band. „We are setting the trend as we set the bar for modern heavy music. Love us or hate us, you will fucking remember us.“
Um die Veröffentlichung des Albums zu feiern, wird die Band im September auf ihre nationale Headlinetour Access.All.Misery gehen, für die Tickets bereits über Destroy All Lines erhältlich sind.
Mélancolia live
Thu 11. September – The Brightside, Brisbane – w/ Apate, Outsider & St.Sinner
Fri 12. September – The Lansdowne, Sydney – w/ Apate, Outsider & St.Sinner
Sat 13. September – Revolver Bandroom, Melbourne – w/ Apate, Outsider & St.Sinner
Sun 14. September – Jive Bar, Adelaide – w/ Apate, Outsider & St.Sinner
Mehr Informationen zu Mélancolia und dem brandneuen Album Random.Access.Misery findet ihr hier:
Mélancolia online:
https://www.facebook.com/melancolia.aus/
https://www.instagram.com/melancolia_exe/