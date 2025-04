Shooting Decibels: veröffentlichen ihre Debütsingle „Falling from the Sky“

Die Debütsingle Falling From The Sky der Band Shooting Decibels ist bereit, jeden Kontinent im Sturm zu erobern. Sal Forcina, der die Musik schreibt und produziert, hat kraftvolle Gitarrenriffs und Gesang mit einer stampfenden Rhythmussektion kombiniert. Er hat Vinnie Castaldo am Schlagzeug und Lenny Rocillo am Bassgitarre ins Boot geholt, um das donnernde Fundament zu liefern.

Dies ist der dritte Song der kommenden Veröffentlichung des Projektalbums von Forcina mit dem Titel Between Here And There.

Forcina produzierte den Track, um die melodische und zugleich harte Atmosphäre der Band herauszustellen – eine Hommage an die Titanen des Genres mit kraftvollen Texten und Melodien.

Sänger/Gitarrist Sal Forcina und Bassist Lenny Rocillo stammen aus dem Raum New York City/Long Island, NY. Schlagzeuger Vinnie Castaldo ist in Las Vegas ansässig.

Die Musik ist eindeutig von legendären Hard- und Heavy-Bands beeinflusst, bringt aber gleichzeitig eine moderne Originalität mit. Während dies Castaldos erstes Engagement für das Projekt ist, hatte Forcina zuvor mit Michael Gallino an den Songs Dark Cloud Day und As Good As Dead gearbeitet. Gemeinsam haben sie im Laufe der Jahre in verschiedenen Bands gespielt, insbesondere bei The Hunger und Barbwire.

Für Rocillo ist es die erste Zusammenarbeit mit ihnen. Er ist ein erfahrener Session-Bassist und hat mit vielen lokalen und nationalen Acts gespielt. Castaldo ist seit Jahren in der Musikszene aktiv und außerdem Studioinhaber, Produzent und Tontechniker mit Sitz in Las Vegas.