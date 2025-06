Slow Crush: kündigen europäische Headline-Tour an

Die belgische Shoegaze-Band Slow Crush freut sich, ihre Rückkehr auf die Bühne mit einer umfangreichen Europatournee im Herbst bekannt zu geben. Die Tour startet am 31. Oktober in der Ancienne Belgique in ihrer Heimatstadt Brüssel und führt die Band durch 13 Länder, bevor sie am 30. November in Köln, Deutschland, endet.

Diese Ankündigung folgt der Enthüllung ihres dritten Studioalbums Thirst, das am 29. August über Pure Noise Records veröffentlicht wird – ihr Debüt bei diesem Label. Die geplante Tour ist die erste vollständige Europatour der Band zur Unterstützung ihres Albums.

Als direkte Unterstützung werden Keep bei allen Terminen dabei sein, während zusätzliche Unterstützung von Oversize, Newmoon, Glazyhaze, Mondaze und Fall Of Messiah bei ausgewählten Shows geboten wird. Dies verspricht ein dynamisches Line-Up, das Nächte voller immersiver und emotional aufgeladener Live-Performances garantiert.

Slow Crush EU Live-Termine:

Direkter Support: Keep

Support bei ausgewählten Terminen: Oversize, Newmoon, Glazyhaze, Mondaze, Fall Of Messiah

Oct 31 – Brussels, BE – Ancienne Belgique

Nov 01 – Rotterdam, NL – Rotown

Nov 02 – Utrecht, NL – Ekko

Nov 04 – Hamburg, DE – Headcrash

Nov 05 – Copenhagen, DK – Beta2300

Nov 06 – Berlin, DE – Badehaus

Nov 08 – Budapest, HU – Dürer Kert

Nov 09 – Vienna, AT – Das Werk

Nov 11 – München, DE – Kranhalle

Nov 12 – Bern, CH – ISC Club

Nov 13 – Ravenna, IT – Bronson

Nov 14 – Milan, IT – Slaughter Club

Nov 15 – Lyon, FR – O Totem Live

Nov 16 – Toulouse, FR – Le Rex

Nov 18 – Barcelona, ES – Upload

Nov 19 – Madrid, ES – Nazca

Nov 20 – Bilbao, ES – Stage Live

Nov 22 – Bordeaux, FR – Sortie 13

Nov 23 – Nantes, FR – Le Ferrailleur

Nov 25 – Paris, FR – Backstage by the Mill

Nov 26 – Karlsruhe, DE – Jubez

Nov 27 – Neunkirchen, DE – Stummsche Reithalle

Nov 28 – Jena, DE – Café Wagner

Nov 29 – Leipzig, DE – UT Connewitz

Nov 30 – Köln, DE – Helios 37

Mit ihrem neuen Album Thirst festigen sich die dynamischen vier Musiker von Slow Crush weiter an der Spitze der Rock- und Shoegaze-Szene. Die dynamischen Texturen, treibenden Rhythmen und schimmernden Riffs von Slow Crush strahlen so hell wie eh und je, jedoch mit mehr Griffigkeit. Am 03. Juni haben sie die erste Single und den Titeltrack des Albums veröffentlicht, der sich als prägende Hymne herausstellt. Die Band erklärt: „Thirst is about an unquenchable desire for what’s next, with focus on essence and balance. Not losing yourself in the ever-growing distractions that surround us. A yearning pulse for renewal, Thirst ripples with a craving for something pure, something vital. It churns with an unrelenting drive, building an electrifying momentum that surges forward and breaks through, offering both release and rebirth.“

Die letzten Jahre abseits der Bühne gaben sich Slow Crush Raum zum Atmen und Kreieren, seit sie ihre beiden von der Kritik gefeierten Alben Aurora (2018) und Hush (2021) veröffentlicht haben, wovon mehrere zehntausend physische Exemplare verkauft wurden. Als es Zeit wurde, ins Studio zu gehen, zogen Sängerin und Bassistin Isa Holliday, Schlagzeuger Frederik Meeuwis, die Gitarristen Jelle Ronsmans und Nic Placlé ins The Ranch in Southampton, U.K., um mit Produzent Lewis Johns zu arbeiten, ohne Erwartungen im Hinterkopf, abgesehen von einer Metamorphose.

Die zehn Tracks von Thirst sind ein thematischer Wasserfall aus Lärm, der das Ende widerspiegelt und in neues Leben ausbricht. Die Riffs sind schwerer, die Vocals träumerischer und emotionaler als je zuvor. Isa hat in der Aufnahmebude neue Maßstäbe in ihrer Verwundbarkeit gesetzt. Es gab mehrere Songs, die sie nicht aufnehmen konnte, ohne in Tränen auszubrechen – ihre tiefste Auseinandersetzung mit Gefühlen bis jetzt.

Das übergreifende Thema von Thirst beschreibt Isa als „the romance of being with a loved one“. Obwohl es manchmal die Bindung belasten kann, wenn man längere Zeit von jemandem entfernt ist, kann die Rückkehr glorreich erscheinen, die Verbindung für eine Weile wieder strahlend neu. Slow Crush haben sich zum Ziel gesetzt, das Gefühl einzufangen, verbunden zu sein und gleichzeitig schwerelos zu fühlen, vertieft in die surreale Schönheit der stillen Momente mit jemandem.

Die Trackliste von Thirst findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

Isa erklärt: „We want people to let themselves go and feel embraced by the music, so that they can experience it in 4D. That’s what we hear a lot from people who come to see us live, or people who’ve listened to our previous albums, is that we take them to another dimension. I think that’s something that we miss in this day and age with everything that’s going on in the world, making us very aware of everything outside, but not allowing us to just be in the moment as much as you should. We want to let people take a moment for themselves and let the music take them wherever they would like to go.“

