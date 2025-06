Shields: melden sich mit wuchtiger Single „Abuser“ und neuem Line-Up zurück

Shields sind eine Band, deren Widerstandskraft ein Beweis für ihre Fähigkeit ist, einige der schwierigsten Erfahrungen des Lebens durchzustehen.

Shields wurden 2012 von den beiden Songwritern Joe Edwards (Gesang) und Samuel Kubrick Finney (Gitarre/Gesang) gegründet. Mit ihrer viralen Single I Just Feel Hate, die sie im April 2025 in einer neu überarbeiteten Version wiederveröffentlichten, sorgten sie schnell für Aufsehen in der Heavy-Musik-Szene. Ihre Debut EP Guilt zementierte ihren ausgefeilten Sound, der brutale Klänge mit ergreifenden, emotionalen Texten vermischt.

Mit dieser Veröffentlichung bewiesen sie eine beeindruckende Anpassungsfähigkeit an die sich ständig Shields‘ Debütalbum Life In Exile (2018) wurde von der Kritik für seine rohe Aufrichtigkeit und musikalische Reife gelobt. Allerdings wurde der Albumzyklus tragischerweise durch den plötzlichen Tod des Gitarristen George Christie jäh unterbrochen – ein Ereignis, das schließlich zur vorzeitigen und abrupten Auflösung der Band führte.

Ihre Rückkehr ist angesichts der tragischen Umstände ihrer Trennung 2018 eine mutige Entscheidung. Nichtsdestotrotz sind Shields mit der kraftvollen Single Abuser zurück und laden das Publikum ein, die nächste Evolutionsstufe ihres Sounds zu erleben – gereift, verfeinert und furchtlos. In diesem neuen Kapitel werden die Gründungsmitglieder Joe Edwards und Samuel Kubrick Finney nun von Alastair Wain (Schlagzeug) und Krishan Pujara (Bass) unterstützt.

Wenn die Diskografie von Shields ein Hinweis auf das ist, was vor ihnen liegt, kann das Publikum eine Flut von unerbittlich kühnen Vorstößen in neue klangliche Gefilde erwarten.

„The intention of this song is to convey as much rage, regret and ferocity as possible. The lyrics are blunt and authentic, It is either clear what this song is about, or you have been lucky enough not to experience cohesive control and manipulation.“ Samuel Kubrick Finney

Shields sind:

Joe Edwards – Gesang

Samuel Kubrick Finney – Gitarre, Gesang

Alastair Wain – Schlagzeug

Krishan Pujara – Bass