Filmtitel: Springflut Staffel 2

Sprachen: Deutsch, Schwedisch

Laufzeit: ca. 441 Minuten

Genre: Psychothriller

Release: 08.11.2019

Regie: Pontus Klänge, Niklas Ohlson

Produktion: Edel Germany GmbH

Schauspieler:

Julia Ragnarsson, Kjell Bergqvist, Cecilia Nilsson, Dar Salim, Johan Widerberg

Springflut Staffel 2 hat in diesem November die erste Reihe des schwedischen Psychothrillers abgelöst. Der erfolgreiche Start aus dem Jahre 2017 soll nun in über 440 Minuten fortgesetzt werden. Wieder mit dabei ist das Quartett Julia Ragnarsson, Kjell Bergqvist, Cecilia Nilsson und Dar Salim, die schon in den ersten Minuten punkten konnten. Die Autoren Cilla und Rolf Börjlind gehören zu Schwedens renommiertesten Drehbuchschreibern für Kino und Fernsehen – da darf man doch gespannt sein, ob sie es weiterhin schaffen, den Spannungsbogen der Springflut in gewünschte Fahrwasser zu manövrieren.

Die Story von Springflut Staffel 2:

Einige Monate nach den schockierenden Erkenntnissen über ihre wahre Herkunft kehrt Olivia Rönning von einem Selbstfindungstrip aus Mexiko zurück. Als die angehende Polizistin zufällig am Haus des Zollbeamten Bengt Sahlman vorbeikommt, läuft ihr dessen Tochter Sandra panisch in die Arme, die kurz zuvor Bengts Leiche entdeckt hatte. Schnell kann die Polizei Selbstmord ausschließen – obwohl zunächst alles darauf hindeutete. Doch warum musste er sterben? Zur selben Zeit wird in Marseille eine blinde Frau brutal ermordet. Als Abbas elFassi in einer französischen Zeitung ein Bild des Opfers sieht, ist er erschüttert. Denn es handelt sich um die Liebe seines Lebens. Kurzerhand beschließt Abbas, der Sache vor Ort auf den Grund zu gehen und bittet Tom Stilton um Hilfe. Zwei Fälle, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, zwei Morde, an deren Aufklärung Polizeianwärterin Olivia Rönning und der ehemalige Kriminalkommissar Tom Stilton ein jeweils ganz privates Interesse haben und eine unerwartete Entdeckung, die bittere Wahrheiten offenbart…