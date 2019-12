Bashdown: veröffentlichen neues Video „Karma“

Mit ihrem Debütalbum A New Set Of Problems kurz A.N.S.O.P. beweisen die fünf Musiker aus Hannover, wie Hardcore/Metal in eine andere Dimension gebracht wird.

Die Lyrics mit der Stimme von Helge Haß und das treibende Riffing der beiden Gitarristen Martin Blankenburg und Thomas Steinert gepaart mit dem groovendem Bass von Flo Krause und dem apokalyptischen Schlagzeug von Helge Dolgener sind das perfekte Anger Mgmt in unserer stressigen Gesellschaft.

Titel wie Karma oder Relationshit sind eine gnadenlose Abrechnung mit der Welt, ohne Plattitüden und schonungslos auf den Punkt.

Bad News ist eine Hymne, die mit den Vorurteilen gegen Tätowierungen und dem Lifestyle der Band auf sarkastische Art aufräumt.

Life´s Short hingegen eine Skateboard Hymne, mit sehr persönlichen Lyrics von Helge Haß über seine Zeit als Profi Skateboarder, für gute Freunde, die leider schon zu früh aus dem Leben gegangen sind.

Live haben Bashdown schon bewiesen, dass sie die Energie, die auf A.N.S.O.P. zu hören ist auch problemlos auf die Bühne bringen.

A.N.S.O.P. enthält elf Titel in den Formaten Digipack CD und auf limitiertem farbigen Vinyl und ist seit dem 13.09.2019 erhältlich.

https://www.facebook.com/Bashdown-370683620174193/