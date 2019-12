Wolfpakk: veröffentlichen Lyric Video zu „Nature Strikes Back“

Wolfpakk melden sich mit ihrem 5. Geniestreich namens Nature Strikes Back zurück, welches am 24.01.2020 bei Massacre Records erscheinen wird!

Das Lyric Video zur neuen Single Nature Strikes Back könnt ihr euch hier anschauen:

Mark Sweeney und Michael Voss haben abermals die Crème de la Crème der internationalen Hard Rock & Metal-Szene mit ins Boot geholt und jeder der 32(!) Gastmusiker – welche alle am 18. Dezember enthüllt werden – hat dem Album eine gewisse Note verliehen.

Nature Strikes Back wurde von Mark Sweeney & Michael Voss im Kidwood Studio gemischt und von Michael Voss gemastert. Das Frontcover des Albums wurde von Rainer Kalwitz gestaltet.

Wolfpakks neues Melodic Hard Rock/Metal Album Nature Strikes Back ist als CD Digipak erhältlich und kann hier bereits vorbestellt werden » https://lnk.to/naturestrikesback

Wolfpakk – Nature Strikes Back

1. Nature Strikes Back

2. The Legend

3. Beyond This Side

4. Land Of Wolves

5. Under Surveillance

6. Restore Your Soul

7. Lone Ranger

8. One Day

9. Revolution

10. A Mystery

11. Lovers Roulette

https://www.wolfpakk.net

https://www.facebook.com/Wolfpakk-111305725627387

https://spoti.fi/33CgLr0