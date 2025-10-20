Story Of The Year: kündigen neues Album an und veröffentlichen daraus ihre Single „Gasoline (All Rage Still Only Numb)“

Story Of The Year kündigen die Veröffentlichung ihres achten Studioalbums A.R.S.O.N. an, das am 13. Februar 2026 über SharpTone Records erhältlich sein wird. Zudem teilen sie die erste Single des Albums, Gasoline (All Rage Still Only Numb). Seht euch das Video hier an:

Der Song Gasoline (All Rage Still Only Numb) gehört zu den schwersten Veröffentlichungen der Band und gibt einen Vorgeschmack darauf, was die Fans vom neuen Album erwarten können. Der Track ist ein feuriges Manifest über totale Zerstörung ohne Reue, unterstrichen von verzerrten Gitarren, einem Hardcore-Breakdown und schreienden Vocals, die keine Zurückhaltung zeigen.

„Gasoline is a song about hitting your breaking point and saying fuck everything“, erklärt Gitarrist Ryan Phillips. „It’s about being wild and reckless, and giving into the impulse to burn it all down and start anew.“

A.R.S.O.N. markiert die nächste Evolution des charakteristischen Sounds und der rohen, persönlichen Lyrik von Story Of The Year – Elemente, die der Band eine treue globale Fangemeinde eingebracht haben. Das Akronym steht für „All Rage, Still Only Numb“ und kanalisiert die Trademark-Energie der Band in eine kraftvolle Erkundung von Angst, emotionalem Aufruhr und innerer Dunkelheit. Mit einer dynamischen Mischung aus modernem Post-Hardcore, polierter Produktion und Anklängen an ihre Emo-Wurzeln bietet A.R.S.O.N. eine fesselnde, erzählerische Klangreise durch den Kampf, in diesem Leben durchzukommen.

„In a lot of ways, A.R.S.O.N. picks up where Tear Me To Pieces left off“, teilen die Bandmitglieder mit. „We used the same team – Colin Brittain producing again, with the main objective of simply writing great songs. Nothing was forced, no trends were chased, it was simply about getting to the essence of what makes SOTY sound like SOTY: Big guitars, snappy drums, and Dan’s ability to seamlessly oscillate between screaming & singing songs about desperation, loss, and the complexity of relationships.“

A.R.S.O.N. – Trackliste:

1. Gasoline (All Rage Still Only Numb)

2. Disconnected

3. See Through

4. Fall Away

5. 3 Am

6. Into The Dark

7. My Religion

8. Halos

9. Good For Me / Feel So Bad

10. Better Than High

11. I Don’t Wanna Feel Like This Anymore

Story Of The Year explodierten mit ihrem bahnbrechenden Debüt Page Avenue in der Szene. Ihre Durchbruch-Single Until The Day I Die wurde schnell sowohl zu einer zeitlosen Hymne als auch zu einem Mission Statement für die Band. Was als vier Freunde begann, die in einer Pizzabude in St. Louis arbeiteten, entwickelte sich zu einer Bewegung, die tief mit den Fans in jeder Ära verbunden ist. Von Page Avenue (2003) über In The Wake Of Determination (2005), The Black Swan (2008), The Constant (2010), Wolves (2017) bis hin zu Tear Me to Pieces (2023) hat die Band, bestehend aus Dan Marsala, Ryan Phillips, Josh Wills und Adam Russell, eine charakteristische Mischung aus melodischer Aggression, roher Verletzlichkeit und Hymnen geliefert, die man im Dunkeln mitgrölen kann.

